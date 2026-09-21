台灣藥事報導獎 聯合報獲雙獎

藥師公會全聯會昨天舉行「第十六屆第二次會員代表大會」，表揚年度殊榮與貢獻獎，並頒發台灣藥事報導獎。聯合報以「『雞婆』藥師的送藥地圖」獲得平面組特優、「超高齡社會來臨，一個病人吃十幾種藥，誰來把關？台灣推動藥師專科化的契機」獲聲音組佳作獎。

藥師公會全聯會理事長林憶君指出，藥事報導獎獲獎作品關注藥事專業、用藥安全與民眾健康議題，讓更多人認識藥師的角色。藥師公會全聯會主任委員溫致群表示，聯合報「『雞婆』藥師的送藥地圖」呈現不同地區藥師投入送藥服務的真實面貌，讓藥事照護不再受限藥局的四面牆。

溫致群表示，「這一段送藥的路程，其實非常不容易。」對行動不便的長者、身心障礙者，以及因健康因素難以外出的民眾而言，藥師多走一段路，就可能讓他們少一分奔波，也降低因領藥不便而影響治療的風險。

「超高齡社會來臨，一個病人吃十幾種藥，誰來把關？台灣推動藥師專科化的契機」，說明國內外數據顯示，專科藥師的介入，可降低病人的錯誤用藥比率、住院天數以及再入院率，尤其在重症、癌症、感染等複雜的照護情境下，彰顯藥師專業的重要。