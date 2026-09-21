呼吸治療師僅2456人 還差近半

許多長者因感染、手術及心肺疾病等，需要插管並使用呼吸器，但胸腔內科醫師、呼吸治療師人力流失，部分醫院招募與留任困難。台灣胸腔暨重症加護醫學會呼籲衛福部正視；呼吸治療師公會全國聯合會則表示，應建立合理三班人力標準，維持急重症醫療韌性。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，過去胸腔科一年曾有七、八十人甚至上百名醫師投入，近年新進人數一年不到卅人。醫學會統計，目前執業胸腔科醫師約一千八百位，平均五十歲以上，大多是ＳＡＲＳ前就加入的中生代醫師。令人憂心人力斷層，周昆達擔心，再有疫情或重大醫療事件，「還有沒有人可以留下來守住重症？」

呼吸治療師公會全國聯合會理事長周蘭娣表示，全國取得呼吸治療師證照者逾四千人，實際執業僅二千四百人。國衛院推估，理想人力配置需要四千多人，但工作高風險、高強度，讓呼吸治療師執業人數於二○二二年降至二○七五人，近年人數略有增加，今年九月達二四五六人，距離四千多人仍有差距。

周蘭娣強調，高齡化及呼吸照護需求增加，更需要足夠的專業人力，建議「合理支付、合理分配、補足人力及三班安全配置」，才能支持第一線醫療團隊，提升呼吸器患者的照護品質與脫離機會。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，將與胸腔暨重症加護醫學會與呼吸治療師公會全聯會討論，釐清人力及配比等問題。