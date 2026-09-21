健保挹注2.5億元！加護病房16萬人使用呼吸器 訓練脫離

「要不要插管？」是大家最不想碰到的醫療處境之一。衛福部健保署統計，去年全國使用侵襲性呼吸器患者約十八點八一萬人，有八成七在加護病房，若能在插管廿一天內移除呼吸器，患者自行呼吸機率大增。八月起，健保署總挹注二點五億元，胸腔暨重症專科醫師至加護病房評估患者處置，每次將給付一千點，估約廿四萬人次受惠。

急性腦中風、肺炎、心衰竭，合併昏迷、呼吸衰竭，恐需插管並使用呼吸器。健保署統計，一一四年在加護病房使用呼吸器者高達十六點三萬人，患者平均六十八點○八歲。因肺炎插管一點一二萬人、急性呼吸衰竭一點○六萬人、敗血症七千八百人。

專長重症醫學、亞東醫院副院長洪芳明說，民眾若因手術需要呼吸道暢通給予插管，一般可在術後三天內移除呼吸器，但發生如緊急心肺疾病而無法呼吸，醫師建議插管，由於事出緊急，家屬多半同意，只是隨著病情進展，不見得可以移除呼吸器，視病人狀況需呼吸訓練，愈早開始，愈可能脫離。

愈晚移除呼吸器，未來自主呼吸機會愈低。洪芳明指出，若在加護病房無法脫離呼吸器，廿一天後會轉至呼吸照護中心；插管六十三天後，就須轉至呼吸照護病房繼續治療。

健保署醫管組副組長陳依婕指出，重症病人長時間使用呼吸器，增加脫離困難度，為幫助病人脫離呼吸器，健保署八月起新增「侵襲性呼吸器優化管理計畫」。

陳依婕指出，針對在加護病房使用侵襲性呼吸器四至廿一天患者，胸腔暨重症專科醫師評估其處置治療，每次將給付一千點。台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，希望從患者急性期就增加專科醫師參與，讓急性期與後續呼吸照護更完整。呼吸治療師公會全聯會理事長周蘭娣說，盼費用也優先分配一定比率給呼吸治療師。