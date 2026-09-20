北海岸浪起來最終篇 追風音樂會熱力開唱 白沙灘趣味競賽笑聲不斷

「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今天在白沙灣遊客中心前廣場及白沙灣登場，邀請多名實力派創作歌手，從溫柔療癒的浪漫情歌，到嗨翻全場的樂曲接力開唱，多元曲風與無敵海景相互輝映，展現北海岸在地深厚的人文量能，同時領觀眾走進在地生活。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處籌辦「北海岸浪起來」系列活動，壓軸終場追風音樂會安排三芝國小舞獅隊開場，在地民意代表、社團人士和許多民眾到場同樂。現場浪漫歌聲和笑聲不斷的沙灘趣味競賽，加上數位實境解謎，讓民眾感受北海岸獨一無二的「放鬆超能力」。

北觀處說，這場音樂會邀請HANA若函、陳永謙、劉玉婷、許莉潔等歌手接力登場，從溫柔療癒的浪漫情歌，到嗨翻全場的精彩樂團演出，還有在地「陳茻與阿芝柏樂隊」上陣，用特有的耍廢歌聲，帶領現場民眾走進三芝與石門的在地生活感中。

白沙灣今天也變成熱血運動場，「海綿吸水大接力」、「水槍射擊賽」、「浪花接力賽」、「揪住快樂尾巴」及「大布兜拋接球」等5項趣味競賽，不論是考驗默契的親子家庭，還是互開玩笑的好友閨蜜，都在沙灘上揮灑汗水、奮力比拚，打破過往白沙灣只能「靜態賞景」的印象。

完成競賽的隊伍，可輕鬆入手100元現金抵用券。各梯次優勝隊伍，還能帶走200元現金抵用券、人氣地瓜蛋捲及尚青的三芝當季地瓜，成為大家用實際行動支持的北海岸的在地特色農產品。

北觀處也規畫「尋寶獵人──白沙灣線上的秘密景點」數位實境解謎遊戲，民眾只要帶著手機穿梭白沙灣遊客中心，透過數位互動與精彩的故事線索，一邊燒腦破關，一邊深度認識北海岸的自然景觀與地方文化，完成指定關卡，即可現場兌換限量小禮物。

北觀處表示，觀光推廣不能停留在單點的走馬看花，北海岸浪起來系列活動依據三芝、石門等不同場域的天然人文特色，發展出多元的主題遊程，希望能將活動期間累積的關注度，成功轉化為常態的旅遊動能並營造夜間魅力旅遊環境，未來將持續整合自然景觀、在地人文與特色產業，以「低碳、永續」為核心目標，打造一年四季都值得民眾造訪的旅遊品牌。

「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供

「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供

「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供

「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供