快訊

獨／壽險綜合險踩紅線？金管會查逾十家、10月揭曉 下架潮先爆

聽新聞
0:00 / 0:00

北海岸浪起來最終篇 追風音樂會熱力開唱 白沙灘趣味競賽笑聲不斷

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供
「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供

「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今天在白沙灣遊客中心前廣場及白沙灣登場，邀請多名實力派創作歌手，從溫柔療癒的浪漫情歌，到嗨翻全場的樂曲接力開唱，多元曲風與無敵海景相互輝映，展現北海岸在地深厚的人文量能，同時領觀眾走進在地生活。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處籌辦「北海岸浪起來」系列活動，壓軸終場追風音樂會安排三芝國小舞獅隊開場，在地民意代表、社團人士和許多民眾到場同樂。現場浪漫歌聲和笑聲不斷的沙灘趣味競賽，加上數位實境解謎，讓民眾感受北海岸獨一無二的「放鬆超能力」。

北觀處說，這場音樂會邀請HANA若函、陳永謙、劉玉婷、許莉潔等歌手接力登場，從溫柔療癒的浪漫情歌，到嗨翻全場的精彩樂團演出，還有在地「陳茻與阿芝柏樂隊」上陣，用特有的耍廢歌聲，帶領現場民眾走進三芝與石門的在地生活感中。

白沙灣今天也變成熱血運動場，「海綿吸水大接力」、「水槍射擊賽」、「浪花接力賽」、「揪住快樂尾巴」及「大布兜拋接球」等5項趣味競賽，不論是考驗默契的親子家庭，還是互開玩笑的好友閨蜜，都在沙灘上揮灑汗水、奮力比拚，打破過往白沙灣只能「靜態賞景」的印象。

完成競賽的隊伍，可輕鬆入手100元現金抵用券。各梯次優勝隊伍，還能帶走200元現金抵用券、人氣地瓜蛋捲及尚青的三芝當季地瓜，成為大家用實際行動支持的北海岸的在地特色農產品。

北觀處也規畫「尋寶獵人──白沙灣線上的秘密景點」數位實境解謎遊戲，民眾只要帶著手機穿梭白沙灣遊客中心，透過數位互動與精彩的故事線索，一邊燒腦破關，一邊深度認識北海岸的自然景觀與地方文化，完成指定關卡，即可現場兌換限量小禮物。

北觀處表示，觀光推廣不能停留在單點的走馬看花，北海岸浪起來系列活動依據三芝、石門等不同場域的天然人文特色，發展出多元的主題遊程，希望能將活動期間累積的關注度，成功轉化為常態的旅遊動能並營造夜間魅力旅遊環境，未來將持續整合自然景觀、在地人文與特色產業，以「低碳、永續」為核心目標，打造一年四季都值得民眾造訪的旅遊品牌。

「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供
「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供

「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供
「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供

「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供
「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供

「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供
「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供

「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供
「北海岸浪起來」壓軸節目追風音樂會，今在白沙灣遊客中心前廣場登場，另在白沙灣沙灘舉辦趣味競賽。圖／北觀處提供

沙灘 音樂會 交通部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

清大中秋詠月系列音樂會將登場 聲樂家乘SUP在成功湖演唱

捷運生活日首站到鶯歌 搭三鶯線漫遊老街明天還有一場

廣角鏡／新北國際風箏節 北海岸「尋龍記」

2026新北海派啟動！秋冬到新北吃海鮮、遊漁港還能抽機車

相關新聞

又有熱帶擾動發展！連假後期恐影響台灣 中秋賞月機率曝光

未來1周菲律賓東方又有熱帶擾動發展，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，該熱帶擾動有機會在周二、周三增強為熱帶性低氣壓，且不排除成為「舒力基」颱風，後續路徑不確定性高，中秋連假後期需留意其動向；賞月機率部分，中秋連假期間西半部整體雲量少，賞月機率高，東半部恐要碰運氣，需觀察後續的水氣及雲量。

堅守兒科急診27年 吳昌騰不忘初衷

出生人數陡降，客源變少，兒科成為許多醫院最不受歡迎科別，選擇「兒童急診」次專科醫師更少，願意留下的醫師工作愈來愈重，然林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰一待已廿七年，迄今仍提醒著自己莫忘初衷，守護急診裡的小生命。

歐盟警訊避孕藥2成分增腦膜瘤風險？食藥署：十年未獲通報

長期服用避孕藥的女性注意，歐洲醫藥管理局（EMA）發布藥品安全警訊，指出長期使用含有desogestrel（去氧孕烯）及etonogestrel（依託孕烯）成分的避孕藥品，可能微幅增加罹患腦膜瘤的風險，且使用時間愈長，風險可能愈高。衛福部食藥署已於9月2日發布風險溝通表，並啟動藥品安全性再評估，研議是否採取進一步管制措施。

半夜抓蚊子千萬別開燈 旅日作家揭「1妙招」：讓牠自投羅網

半夜好不容易進入夢鄉，耳邊卻突然傳來惱人的嗡嗡聲。旅日知名作家「魚漿夫婦」日前在臉書分享一招神奇的「打蚊子小技巧」，強調半夜獵蚊千萬別開室內大燈，只需利用手機手電筒在牆上打出光圈，並配合特定動作，就能輕鬆讓蚊子「自投羅網」。

妙齡女一天洗頭數次竟破皮流血 醫揭洗髮精3大使用陷阱

頭皮出油、發癢、頭皮屑增多，許多人第一個反應就是「洗得不夠乾淨」，甚至跟風購買強效去屑洗髮精，沒想到愈洗愈糟。一名年輕上班族女性因換季頭皮搔癢、出油及頭皮屑增多，自行購買網路推薦的強效去屑控油產品，一天洗頭多達數次，短短幾天後，頭皮不僅沒有改善，反而刺痛、破皮，甚至滲出組織液及出血，嚇得趕緊就醫。

中颱杜鵑大迴轉今明日本關東豪雨 吳德榮：連假後兩天有熱帶系統活動

去日本要注意。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，中颱杜鵑在日本南方海面，逐漸轉北、再轉東北，延續大迴轉的路徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。