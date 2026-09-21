長榮航空奪SKYTRAX 三項世界第一

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空業調查機構ＳＫＹＴＲＡＸ，十八日舉行第廿七屆「全球航空公司大獎」頒獎典禮，長榮航空連續十一年被評選為五星級航空公司，更勇奪二○二六年「全球最佳豪華經濟艙」、「最佳豪華經濟艙服務用品」及「全球最佳家庭友善航空公司」三項世界第一，此次共計囊括十八個TOP 10獎項的好成績。

長榮航空首席副總經理廖至維親自前往英國領獎並表示，今年除連續十一年獲得ＳＫＹＴＲＡＸ五星級航空的殊榮外，也再次獲得多項全球航空大獎的成就得來不易，這份榮耀是屬於全體長榮航空員工，未來持續秉持「安全、服務、永續」的核心理念，不斷精進各項服務。

ＳＫＹＴＲＡＸ執行長Edward Plaisted表示，恭喜長榮航空榮獲「全球最佳家庭友善航空公司」殊榮，這項成就充分肯定長榮航空致力於為攜帶孩童出行的旅客，打造更順暢、輕鬆且舒適旅程的努力。長榮航空早在一九九二年便領先全球推出豪華經濟艙，如今該艙等已成為成長最快速的客艙類別之一，榮獲「全球最佳豪華經濟艙」獎項，實至名歸。

此外，長榮航空也榮獲Travel + Leisure頒發的二○二六全球最佳國際線航空公司第一名，並入選 AirlineRatings.com全球廿五大最佳航空公司第十一名，以及全球廿五大最安全航空公司第八名和飛航安全最高評價「7-Star PLUS」榮譽等多項肯定。

長榮航空為持續優化服務體驗與拓展全球航網布局，自十二月一日起將正式開闢桃園至印度德里直飛航線，提供每周五班的飛航服務，進一步強化亞洲航網布局及台灣轉運樞紐優勢。