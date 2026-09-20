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文旦柚每公斤產地價破百元 農糧署：今年文旦較常年減產18%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農糧署表示，今年文旦柚預測產量5萬6441公噸，較去年減少5%、較常年減產18%，主產區受去年丹娜絲颱風影響、今年3月乾旱等影響，整體供應量較常年減少3至4成，目前全台均採收完畢。聯合報系資料照
農糧署表示，今年文旦柚預測產量5萬6441公噸，較去年減少5%、較常年減產18%，主產區受去年丹娜絲颱風影響、今年3月乾旱等影響，整體供應量較常年減少3至4成，目前全台均採收完畢。聯合報系資料照

中秋節本周即將來到，又到了國人烤肉團員的時候，不過根據農糧署統計，上周文旦柚每公斤產地價為108.8元，較去年同期102.3元上漲6元。農糧署解釋，文旦柚在中秋節前會在產地採直銷、宅配等方式銷售，加上文旦主要交易模式以產地為主，行情也都是以產地價為主，也因此產地價高於批發價屬正常現象。

文旦柚（俗稱柚子）是中秋節最具代表性的應景水果，具有獨特的風味與豐富的營養價值，文旦柚的特色獨特風味，具有「酸」、「甘」、「甜」3種層次，咬下時微酸，隨後釋放甜度與Q軟彈牙的果肉質地，入喉帶有回甘後勁，深受國人喜愛。

根據農糧署統計，昨文旦產地價每公斤約107元，上周每公斤交易價則來到108.8元，而台北批發市場今交易價則每公斤19.51元，去年同期則為34.16元，文旦產地價遠高於批發價。

農糧署解釋，今年文旦柚預測產量5萬6441公噸，較去年減少5%、較常年減產18%，主產區受去年丹娜絲颱風影響、今年3月乾旱等影響，整體供應量較常年減少3至4成，目前全台均採收完畢。

農糧署表示，文旦主要交易模式以產地為主，產地價今年8月每公斤平均113.5 元，也較常年每公斤65.2元高。另文旦屬精品水果以送禮為主，通常視品質及市場通路不同而異，屬正常現象。

農糧署指出，文旦除作為節慶送禮水果，也適合家庭分享及日常食用，仍有市場消費需求，量價持穩，農糧署將持續推動多元行銷並鼓勵4大通路加強採購，以文旦剝肉、截切杯等便

利食用型態拓展消費。另本署亦協助文旦產區農民團體辦理文旦曁在地農產品行銷計畫，來滿足市場採購需求。

文旦 農糧署 產地

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