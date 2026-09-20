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16.3萬重症患者在加護病房用呼吸器...健保挹注2.5億 盼助24萬人次拔管

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署醫管組副組長陳依婕說，「侵襲性呼吸器優化管理計畫」為針對加護病房使用侵襲性呼吸器4至21天患者，獎勵醫師巡房、醫事人員處置等費用，盼病人愈早脫離呼吸器愈好。聯合報系資料照
衛福部健保署醫管組副組長陳依婕說，「侵襲性呼吸器優化管理計畫」為針對加護病房使用侵襲性呼吸器4至21天患者，獎勵醫師巡房、醫事人員處置等費用，盼病人愈早脫離呼吸器愈好。聯合報系資料照

民眾若突發急性腦中風、肺炎、心衰竭，常合併昏迷、呼吸衰竭而需插管使用侵襲性呼吸器，依衛福部健保署統計，去年全國醫療機構加護病房患者高達16.3萬人。為提升病人照護及呼吸器脫離率，健保署今年8月1日起新增「侵襲性呼吸器優化管理計畫」，針對在加護病房使用性侵襲性呼吸器4至21天患者，當胸腔暨重症專科醫師至病房評估患者處置治療，每次將給付1000點，以協助患者及早脫離呼吸器，總共挹注2.5億元，估約24萬人次受惠。

健保署統計，去年全國醫療機構使用侵襲性呼吸器患者約18.81萬人，其中加護病房患者高達16.3萬人，占比達87%。患者平均68.08歲；插管三大疾病分別為肺炎1.12萬人、急性呼吸衰竭約1.06萬人、敗血症7800人。

專長於重症醫學、亞東醫院副院長洪芳明說，民眾若手術需要呼吸道暢通，常先給予插管維持呼吸，並於術後3天內移除呼吸器；但若發生如緊急心肺疾病等而無法呼吸，醫師會緊急插管，這時家屬多同意插管，但隨著病情進展，不見得可以馬上移除呼吸器，而需要呼吸訓練，並希望愈早脫離愈好。若在加護病房無法脫離呼吸器，21天後會轉至呼吸照護中心，而插管63天後就須轉至呼吸照護病房繼續治療。

健保署醫管組副組長陳依婕說，重症病人長時間使用呼吸器代替呼吸肌肉群運動，增加對呼吸器的依賴，而增加脫離的困難度；要協助病人脫離呼吸器，須仰賴醫療團隊頻繁監測、評估與處置。「侵襲性呼吸器優化管理計畫」為針對加護病房使用侵襲性呼吸器4至21天患者，獎勵醫師巡房、醫事人員處置等費用，每7天最多申報2次，21天內最多6次，每次1000點。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，醫學會耗費兩、三年爭取此項新支付項目，希望從患者急性期介入，增加專科醫師參與。該計畫重點並非單純「幫醫師加錢」，而是透過專科醫師加入團隊，與原照護醫師共同評估患者是否仍需持續插管、能否提早進行呼吸器脫離，讓急性期與後續呼吸照護更完整。

呼吸治療師公會全聯會理事長周蘭娣說，加護病房插管病人照顧，呼吸治療師也扮演重要角色，「呼吸治療師不是只去調機器」，須依重症患者感染狀況、血液氣體、肺部影像、痰液及呼吸肌力量等整體評估，配合醫療團隊持續調整治療策略，健保署給付新制費用也應優先分配一定比率給予執行醫事人員，盼醫院應重視呼吸治療師辛勞。

衛福部長年推動病人自主，讓重症末期病人擁有安寧緩和照護，至今長期插管病人已有減少趨勢。健保署統計，2022年起公告實施「鼓勵呼吸照護中心、呼吸照護病房病人脫離呼吸器、簽署DNR及安寧療護計畫」，呼吸照護中心病人呼吸器脫離率，自2022年57.5%，於去年提升至60.6%，呼吸照護病房病人呼吸器脫離率，自8.1%提升至10.5%。

健保 重症 呼吸器

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