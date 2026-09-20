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重症照護人力持續流失亮紅燈 胸腔科醫師老化、呼吸治療師缺口逾千人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣步入超高齡社會，許多年長者因感染、手術及心肺疾病等需要插管使用呼吸器。但隨著SARS、新冠肺炎等重大疫情爆發後，胸腔內科醫師、呼吸治療師持續流失，部分醫院持續面臨招募與留任困難。圖／123RF
台灣步入超高齡社會，許多年長者因感染、手術及心肺疾病等需要插管使用呼吸器。但隨著SARS、新冠肺炎等重大疫情爆發後，胸腔內科醫師、呼吸治療師持續流失，部分醫院持續面臨招募與留任困難。圖／123RF

台灣步入超高齡社會，許多年長者因感染、手術及心肺疾病等需要插管使用呼吸器。但隨著SARS、新冠肺炎等重大疫情爆發後，胸腔內科醫師、呼吸治療師持續流失，部分醫院面臨招募與留任困難。台灣胸腔暨重症加護醫學會呼籲衛福部應正視醫師人力流失，呼吸治療師公會全國聯合會則表示，應建立合理三班人力標準，維持台灣急重症醫療足夠韌性。

呼吸治療師公會全國聯合會理事長周蘭娣表示，超高齡社會下，呼吸衰竭患者使用呼吸器原因很多，包括感染、手術及心肺疾病等。全國目前取得呼吸治療師證照者超過4000人，但實際執業約2400多人。依國衛院「呼吸治療師人力發展評估計畫」推估，若要達到較理想的人力配置，全國可能需要4000多人，顯示臨床人力仍有相當缺口。

尤其，新冠疫情後，呼吸治療師的高風險、高強度工作，也使部分醫院持續面臨招募與留任困難。周蘭娣說，全聯會統計，呼吸治療師執業人數於新冠疫情後的2022年降至最低為2075人；近年來，人數雖有逐步增加，於今年9月達到2456人，但距離全國目標4000多人仍有差距。

周蘭娣強調，呼吸治療師照顧插管使用呼吸器病人，不分白天或夜間都需持續照顧，但夜間人力過少不僅增加工作壓力，也可能影響照護品質與人員留任。面對高齡化及呼吸照護需求增加，更需要足夠的專業人力，建議同步推動「合理支付、合理分配、補足人力及三班安全配置」，才能真正支持第一線醫療團隊，提升患者照護品質與脫離機會。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，過去廿多年，胸腔科一年最多曾有70、80人甚至上百名醫師投入，近年新進人數一年僅約27人，「人愈來愈少」，部分醫院甚至已沒有胸腔科住院醫師。醫學會統計，目前執業胸腔科醫師會員約1800人，平均50歲以上，大多是在SARS前就加入的中生代醫師，年輕醫師投入意願低。

「真正令人憂心的是人力斷層。」周昆達說，年輕醫師面對專科選擇時，考量工作風險、值班負擔及收入。若胸腔、重症領域工作沉重，健保支付又缺乏誘因，人才而流向醫美或其他科別，當專業醫師人力逐漸消失，當遇到下一次疫情或重大醫療事件時，「還有沒有人可以留下來守住重症？」

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部長期關注內、外、婦、兒、急診五大科醫師人力，並有相關的公費醫師計畫，以補充人力；至於胸腔內科醫師、呼吸治療師人力不足問題，將會盤點人力，再與胸腔暨重症加護醫學會與呼吸治療師公會全聯會討論，釐清相關人力及配比等問題。

呼吸治療師公會全聯會理事長周蘭娣說，呼吸治療師執業人數於新冠疫情後的2022年降至最低為2075人；近年來，人數雖有逐步增加，於今年9月達到2456人，但距離全國目標4000多人仍有差距。圖／呼吸治療師公會全聯會提供
呼吸治療師公會全聯會理事長周蘭娣說，呼吸治療師執業人數於新冠疫情後的2022年降至最低為2075人；近年來，人數雖有逐步增加，於今年9月達到2456人，但距離全國目標4000多人仍有差距。圖／呼吸治療師公會全聯會提供

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