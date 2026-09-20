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1.6萬元領了嗎？「天河青力計畫」邀青年做公益拿獎勵金申請至9/30

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫提供獎勵金1.6萬元，青年學子於台灣關愛基金會中和成人中心照顧住民。圖／天河基金會提供
「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫提供獎勵金1.6萬元，青年學子於台灣關愛基金會中和成人中心照顧住民。圖／天河基金會提供

產業劇變、通膨升溫，不少年輕學子、社會新鮮人甫出社會就背負沈重經濟負擔。為緩解青年壓力，天河基金會2019年起開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵背負學貸的年輕人投身公益服務，符合資格者可申請1.6萬元獎勵金，7年來逾2800位青年申請成功，今年申請至9/30截止，有志服務青年，切勿錯過。

天河基金會自2019年起開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵須負擔學貸、不放棄理想的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍不忘付出時間與心力，投入公益、關懷弱勢，在貢獻社會的同時，由天河基金會提供1.6萬元獎勵金，緩解青年的負擔。

天河基金會說明，以志工服務為資格，提供獎勵金，是看到年輕人的困境。青力計畫7年來已有2818位志工成功請領獎勵金，這群年輕人積極投身社會服務，包括議題倡議、掃除歧視、幫助弱勢與尊重多元聲音等，在社會各角落點亮生命之光。

天河基金會提醒，今年度天河基金會「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫自7月1日開放申請，截止日期為9月30日，只要從114年11月1日至115年9月30日，從事青力計畫合作社福單位志工活動的年輕朋友，皆有機會獲得1.6萬獎勵金，邀請大家踴躍申請。

申請資格如下（三點皆需符合）：

（一）85年1月1日後出生之國內大專院校（不包括五專前三年、空中大學、在職專班、學分班）日間部、進修學士班、碩士班、博士班在學生及畢業生。

（二）於114年第2學期（含）之前任一學期曾申請就學貸款者。

（三）114年11月1日至115年9月30日之前曾擔任本計畫合作社福單位之志工。

每人限申請乙次，往年曾申請通過者恕不接受再次申請。詳情請參申請計畫：

https://www.wisdomshare.com.tw/index.php?action=plan-detail&id=4

「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫提供獎勵金1.6萬元，青年學子運用美髮專業，在癌症希望基金會整理癌友使用的假髮。圖／天河基金會提供
「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫提供獎勵金1.6萬元，青年學子運用美髮專業，在癌症希望基金會整理癌友使用的假髮。圖／天河基金會提供

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