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社交焦慮阻礙學習 外人注視影響大腦協調

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

旁人觀看是否影響學習成效？荷蘭腦科學研究指出，被他人注視會改變大腦在學習過程中的神經運作模式，特別是對社交焦慮程度較高的群體。專家表示，大腦網絡間的協調雖能提升簡單任務的學習表現，但在面對高難度任務時，反而對大腦學習形成干擾。

被注視會干擾學習

地球報》報導，萊登大學研究團隊記錄了146位年輕受試者在「獨自一人」與「有人旁觀」兩種情境下，進行日文字元猜測學習遊戲時的腦電波活動。結果顯示，無論社交焦慮程度高低，受試者在被他人注視時的學習速度，普遍低於獨自一人時的表現。

對此，研究團隊聚焦於與學習反饋密切相關的額葉中線Theta波，發現大腦中負責處理「社交情境與視覺資訊」的腦網絡，在社交焦慮較高者的大腦中會被顯著放大，使其對周遭是否有人觀察表現得極為敏感。

高難度任務障礙

Medical Xpress》報導，對於社交焦慮較高的受試者而言，在面對簡單的辨識任務時，高度協調的腦網絡運作機制能有效幫助他們取得更高的準確率；然而，一旦任務難度提升，過度活躍的社交敏銳度反而可能干擾大腦不同區域間的訊息溝通。

這項研究證明了社交焦慮並非破壞大腦的學習機制，而是重新調整大腦對外部環境的敏感度，尤其社交焦慮程度越高的受試者，在被注視時所感受到的心理壓力與不適感也越為明顯。

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