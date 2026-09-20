「複眼人」立陶宛文版上市 譯者：好翻譯需深入文化理解

台灣作家吳明益小說「複眼人」立陶宛文版9月上市，將台灣的自然書寫與奇幻世界帶入波羅的海讀者視野。「複眼人」立陶宛版譯者魏嘉成日前接受中央社視訊專訪，分享譯者經驗以及對台灣文學的看法。

立陶宛人口不多，本土作家也相對少，英美翻譯文學在閱讀市場占比較高，但近年王定國長篇小說「敵人的櫻花」，以及游珮芸、周見信創作的台灣歷史漫畫「來自清水的孩子」已翻譯成立陶宛文出版，吳明益的「複眼人」也讓台灣文學在立陶宛的能見度再向前一步。

●因「想學最難的語言」 踏上中文之路

來自立陶宛、目前在台灣求學與生活的魏嘉成（Vaidotas Bačianskas）受訪時表示，他與中文的緣分，其實來得不算早。他回憶，高中畢業後原本走的是表演藝術路線，直到大學將近畢業，才開始重新思考人生方向。接觸不同領域知識後，他決定挑戰語言學習，「我那時候想，如果要學，就學一個最難的」，最終選擇中文。

在立陶宛拿到漢學系學位，再到中國念國際教育碩士後，魏嘉成先回到立陶宛教中文與做翻譯，後來又興起想更了解華人文化的念頭，於是在2年前來到台灣，目前在國立師範大學念翻譯研究所，將於明年初畢業。

魏嘉成說，學中文讓他從迷惘、找不到方向的時期，重新找到一個新的人生道路，中文也因此在他的生命中占據重要的分量。

●從口譯到小說翻譯邀約 緣分一線牽

談起「複眼人」的翻譯契機，魏嘉成表示，最早是在2023年吳明益訪問立陶宛時擔任他的口譯而認識這位作家以及他的作品。當時吳明益受「世界台灣同鄉會聯合會」之邀，來到立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）駐村約1個月。

後來，魏嘉成來到台灣念書，才讀完「複眼人」沒多久，立陶宛的出版社Phi knygos連絡他，表明知道他認識吳明益，並邀約他翻譯這本書，讓他笑說「真的是緣分」。

魏嘉成坦言，他原本希望從翻譯與台灣歷史相關的作品開始，幫助立陶宛人認識多數人還不熟悉的台灣，但後來發現，「複眼人」這本書雖然沒有直接介紹台灣，可是它透過想像力，以及不同角色帶出許多議題，讓他體認到文學翻譯也可以達成把台灣介紹給立陶宛人的目標。

●「複眼人」翻譯的挑戰 細膩中文情感如何呈現

「複眼人」作為魏嘉成第一本翻譯的長篇文學作品，他坦言挑戰不少，但困難並不在理解中文，而是在如何用自己的母語呈現原作的細膩與風格。

「中文裡有很多很細膩、很漂亮的表達」。他說，「對我來說，最大的挑戰是要用立陶宛語，把那種情感帶出來。」書中語氣與敘事方式的轉換，也是另一項考驗，因此他在翻譯過程中花了不少時間調整語氣與用詞，希望在自然流暢的同時，也能保留原文的文學質地。

此外，「複眼人」一書中大量出現台灣特有的動植物名稱，也增加翻譯的難度。「很多物種在立陶宛根本沒有對應詞，」因此他採取不同方式協助讀者理解，例如適時補上學名，方便進一步查詢。

魏嘉成特別提到，中文小說的「臨場感」經常讓他印象深刻。他指出，很多歐洲語言包含英文，因為文法時態的關係，會不斷提醒讀者這是過去發生的事，但中文不會。因此他在「複眼人」立陶宛文版的部分章節，故意以現在式呈現，希望讓立陶宛讀者也能感受到那種「事情正在眼前發生」的感覺。

●豐富地貌與城市文化 立陶宛人眼中的台灣之美

談到台灣對立陶宛人的吸引力，他認為最特別的，是在相對有限的地理空間中呈現出多樣性。他表示，台灣面積雖約為立陶宛的一半，但實際旅行時卻「會覺得台灣反而更大」，主要來自地形與生活密度的差異。

他說，台灣同時擁有高山與海洋，「有很多藏在山裡的村莊，也有沿海的城市」，景觀變化快速且集中，對習慣平原地形的立陶宛人而言相當新鮮。再加上人口密度較高，「很多文化活動、生活體驗都集中在城市裡」，讓他在台北生活時，隨時都能接觸不同活動與場景。

他也曾前往花蓮實地觀察山海景色，「那些我親眼看過的東西，影響我選擇什麼詞，對我在翻譯工作上的幫助很大。」

●台灣與立陶宛雙向翻譯 期許成為連結文化的譯者

魏家成目前正在進行另一項翻譯計畫。作為碩士論文的一部分，他將1945年的立陶宛經典文學作品「白角的風車」（Baltaragio malūnas）譯成中文。他說，很多翻譯文學會將文化內容簡化，但在翻譯這本書的過程中，他刻意保留立陶宛文化細節，並補充必要說明，希望中文讀者能更貼近原作所處的世界。

他認為，好的文學譯者往往與原作文化之間有著深度連結。他提到，很佩服「複眼人」英文譯者石岱崙（Darryl Sterk）對台灣文化的理解，透過實際接觸與經驗累積，譯者的詮釋與補充，才能幫助讀者跨過文化理解的落差。

不只是理念，魏嘉成也正試著在自己的翻譯工作中實踐這一點。訪問期間，他拿出一包瓜子說明，自己已開始翻譯楊双子的「臺灣漫遊錄」，立陶宛文版預計明年下半年出版。為了更貼近書中關於嗑瓜子的描寫，他特地買來實際「體驗」，笑說「我打算在明年初回立陶宛以前，把書裡提到的食物都先試過一遍」。