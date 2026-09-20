他叫一頓外送等快2小時！外送專法上路 為何讓挑單、拖單更頻繁？

外送專法上路以來，最常被討論的一個問題，就是外送成本上升，導致消費者端的費用跟著增加。不過觀察過去這一個多月來的狀況，比起成本變化，「點得到、送不到」的問題更大。

所謂點得到、送不到，並非消費者真的拿不到餐，而是等待時間明顯比過去更長。導致這個三方平台供需失衡的其中一個原因，來自外送員「挑單」。

對外送員來說，希望在相同的工作時間內，賺取最大收益，是人之常情，但也因此，那些距離太遠、商品太重，或是取餐相對複雜耗時的地點，如大型百貨商場，或是送餐不易的大型社區等，都可能降低外送員接單的吸引力，也導致「訂單孤兒」的出現。

而且因為專法要求疊單必須分別計算實際服務時間與基本報酬，這也改變了過去平台安排疊單的成本結構，讓平台開始重新評估疊單的經濟效益。與此同時，過去在外送員眼中，報酬與實際投入時間不成比例的疊單，如今在新法計算方式下，反而成了搶手貨，倒是單筆訂單變得相對乏人問津。

▍訂單放越久報酬越高，外送員不急著接

過往平台主要可以透過「加碼獎勵」的方式，來調節外送市場的三方平衡，減少孤兒單的發生，但在專法實施之後，平台整體營運成本顯著增加。以foodpanda公布的數據來看，提高了32%，而且該平台台灣總經理黃逸華表示，這只是到目前為止的數字，「成本我們預期還會繼續上升。」她說：「這個幅度是真的還蠻驚人的。」

這樣的漲幅，直接導致過去平台可以透過加碼獎勵調節供需的空間，受到壓縮。

與此同時，平台還有另一個顧慮是，一旦「放越久的訂單，配送薪酬越高」成為常態，外送員就更沒有第一時間接單的必要，最終仍然無法解決消費者等餐時間過長的問題。

▍服務時間長短連動報酬，拖單變多了

除了挑單的狀況之外，外送平台觀察到的另一個問題是「拖單」。

因為專法將每筆訂單的基本報酬與外送服務時間連動，並設有每筆45元的最低保障，在這樣的制度設計下，平台觀察到送餐時間有明顯拉長的狀況。foodpanda的官方數據指出，專法上路迄今，消費者平均等待時間增加了30%。

該平台表示，這一定程度受到了天候等因素的影響，但確實也存在外送員刻意拉長送單時間的異常行為，例如，就曾有系統評估僅需8分鐘配送路程的訂單，實際卻花費超過110分鐘才完成。

這些延遲配送的問題若不能有效解決，對平台帶來的傷害，將遠比一次性賠款更大。因為對消費者來說，增加了消費成本，如果換來的是更差的服務體驗，負面感受勢必會更強烈，若因此導致消費者開始減少使用外送，甚至是退訂會員、卸載App，不再使用，那平台失去的就不只是一張訂單，而是一個消費者。

▍平台擴大獨家菜單，拚增加使用誘因

實際在社群上，已經可以看到許多關於外送費用提高，服務品質卻降低的抱怨聲音，也有許多人表示將會減少使用外送，甚至不再使用。

如果今天專法帶來的問題是成本增加，則平台只要能維持服務品質，即使將成本轉嫁給商家和消費者，還是有可能留住非價格敏感，以及更重視時間價值的客群；此外，平台也有其他提高平台使用誘因的方法，例如foodpanda宣布與知名私廚喜相逢、熱門餐廳甜蜜蜜合作等，提供獨家特色餐點，也是可以用來降低消費者點餐阻力的方式。

然而，如果訂單最終無法有效率的送到消費者手上，那上述努力也可能徒勞無功。要如何讓這個失衡的外送供需回歸正軌，這恐怕才是專法上路後，外送產業要解決的最大難題。

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