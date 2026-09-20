避孕藥吃逾1年恐增腦膜瘤風險！ 食藥署示警2成分 出現7大症狀應就醫

長期服用避孕藥的女性注意，歐洲醫藥管理局（EMA）發布藥品安全警訊，指出長期使用含有desogestrel（去氧孕烯）及etonogestrel（依託孕烯）成分的避孕藥品，可能微幅增加罹患腦膜瘤的風險，且使用時間愈長，風險可能愈高。衛福部食藥署已於9月2日發布風險溝通表，並啟動藥品安全性再評估，研議是否採取進一步管制措施。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍表示，這次警訊主要針對長期使用超過一年的女性。腦膜瘤是發生於包覆腦部及脊髓的腦膜組織之腫瘤，多數屬於良性，但仍可能因腫瘤生長、壓迫周邊神經或腦部組織，造成頭痛、視力異常、聽力受損等症狀，嚴重時甚至可能引發癲癇或肢體無力。

根據歐洲藥品安全警訊，使用含desogestrel或etonogestrel成分避孕藥品超過一年，可能與腦膜瘤風險小幅增加有關，且使用時間愈久，風險愈高。不過，這並不代表服用相關避孕藥就一定會罹患腦膜瘤，民眾也不必因為看到警訊就過度恐慌。

劉佳萍提醒，曾使用其他已知與腦膜瘤風險相關黃體素藥品的女性，包括cyproterone、nomegestrol、medroxyprogesterone及chlormadinone等成分，風險可能更高。對於目前患有腦膜瘤，或過去曾有腦膜瘤病史的女性，醫療人員應審慎評估使用相關避孕藥品的風險與效益。

哪些症狀需要特別留意？食藥署提醒，使用相關避孕藥品期間，若出現視力變化、聽力損失或耳鳴、嗅覺喪失、頭痛加劇、記憶力喪失、癲癇發作，以及四肢無力等七大警訊，應盡速尋求醫療協助，由醫師評估是否需要進一步檢查。

另外，婦產科專家指出，相關研究顯示風險增加幅度極低，約每6萬7300名使用者才增加1例，且研究發現的是統計上的「關聯性」，並未證實藥物直接導致腦膜瘤，民眾不必因警訊而過度恐慌，更不應自行停藥。

婦產科專家以醫療鑑定為例，判斷疾病與藥物是否存在因果關係，不能僅憑兩者同時出現就下結論。歐洲醫藥管理局（EMA）發布藥品安全警訊，研究所呈現的風險增幅相當有限，現階段應將相關訊息視為用藥安全提醒，而非認定避孕藥必然造成腦膜瘤。

至於台灣是否已有相關案例？食藥署指出，統計2016年7月14日至2026年7月14日，近10年間，全國藥物不良反應通報系統尚未接獲疑似使用含desogestrel或etonogestrel成分藥品後發生腦膜瘤的相關通報。