杜鵑颱風接近日本 虎航明天2架次提前起飛

49歲藝人陳建州日前驚傳突發急性心肌梗塞，緊急接受手術，目前正在休養，讓不少民眾開始關注，心肌梗塞究竟有哪些症狀？胸口不舒服時，到底應該休息觀察，還是立即送醫？睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，急性心肌梗塞最危險的地方，就是症狀不一定那麼典型。有些人是胸悶、喘、冒冷汗，甚至是噁心、頭暈或突然全身無力，因此不能只靠胸痛來判斷是否心臟出了問題。

2026-09-20 11:29