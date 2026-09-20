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杜鵑颱風接近日本 虎航明天2架次提前起飛
杜鵑目前仍為中度颱風，明、後天接近日本關東近海，台灣虎航今宣布，受到杜鵑颱風影響，明天東京成田至桃園、高雄至東京成田等2架次提前起飛。
中央氣象署表示，杜鵑目前仍為中度颱風，明、後天接近日本關東近海，再往東北移出，過程中可能減弱，前往日本旅遊的民眾要多留意。
虎航今表示，受到杜鵑颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，明（21日）IT201東京成田前往桃園、IT280高雄前往東京成田等航班提前。
虎航建議，旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/），實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
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