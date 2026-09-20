又有熱帶擾動發展！連假後期恐影響台灣 中秋賞月機率曝光

未來1周菲律賓東方又有熱帶擾動發展，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，該熱帶擾動有機會在周二、周三增強為熱帶性低氣壓，且不排除成為「舒力基」颱風，後續路徑不確定性高，中秋連假後期需留意其動向；賞月機率部分，中秋連假期間西半部整體雲量少，賞月機率高，東半部恐要碰運氣，需觀察後續的水氣及雲量。

鄭傑仁說，菲律賓東方的熱帶擾動目前中心尚未整合，周二、周三後有機會增強為熱帶性低氣壓，且不排除生成為「舒力基」颱風，後續路徑不確定性高，可能從巴士海峽往西，也可能從台灣東邊海面北上，中秋連假後期需留意其動向。

另外，杜鵑目前仍為中度颱風，明、後天接近日本關東近海，再往東北移出，過程中可能減弱，前往日本旅遊的民眾要多留意。

針對未來1周天氣，鄭傑仁指出，明、後2天（9月21、22日）環境風場為東北風，各地大致為多雲到晴的天氣，清晨南部、中部山區有零星短暫陣雨，午後南部山區有較大雨勢，嘉義以南山區、東半部山區有零星雨；周二（22日）迎風面的基隆北海岸、宜蘭也有零星短暫陣雨。

周三至周六（23至26日）環境風場轉為東風，各地依然為多雲到晴的天氣，但迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後南部山區有局部短暫雨，南部平地、中部以北山區有零星短暫陣雨。

周日（27日）菲律賓東方至台灣東南方海面有熱帶擾動發展，短期先偏西移動，後續可能再往北移動。受到熱帶性低氣壓或颱風外圍擾動影響，東半部、恆春半島有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

溫度部分，鄭傑仁表示，未來1周北部、東半部高溫約29至32度，周四北部高溫可達33度，中南部整周高溫約32至34度；低溫部分，北部、宜蘭約21至25度，中南部、花東約24至27度。