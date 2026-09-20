長榮航空馬拉松「幼苗計畫」前進苗栗南庄 導入國手級訓練與多元課程

2026長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」繼6月走訪嘉義後，於9月19日至20日深入苗栗縣南庄鄉展開兩天的體育深耕活動。活動首日於南庄國中舉行，由長榮航空副總經理王振興與南庄國中校長絲玉霞共同揭開序幕。本次活動廣邀南庄國中、南庄國小、田美國小、南埔國小及東河國小等五所學校，吸引超過百名偏鄉學子參與。

長榮航空副總經理王振興表示，「幼苗計畫－校園深耕巡迴」自2023年推動至今，足跡已遍及台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖、花蓮、馬祖及嘉義等地，累計逾千名孩童參與。長榮航空盼能將專業運動知識帶入偏鄉校園，協助孩子從運動中發掘潛力，為台灣體育人才培育奠定穩固基石。

南庄國校長絲玉霞對此表達深切感謝。她指出，南庄鄉為客家與原住民共同生活的多元文化山城，學校與學生人數相對較少，教育與體育資源極需外界挹注。長榮航空帶入專業體育資源，不僅讓學生接觸多元訓練，更在過程中建立自信、確立目標，期待未來能有更多苗栗學子站上國際體育舞台，為國爭光。

本次苗栗站巡迴課邀請到兩屆奧運馬拉松國手吳文騫、好運跑班創辦人琦琦及Dannymultisports創辦人Danny，共同設計涵蓋有氧、肌力訓練與團隊競賽的互動課程。此外，活動更首度加入由Maggie指導的Zumba有氧舞蹈，引導學子跨出舒適圈，在律動中展現大方與自信。

長榮航空表示，除體能鍛鍊外，長榮航空亦設計以登機證為概念的「夢想圖畫紙」，鼓勵學生寫下目標並登台大聲宣誓，培養不畏挑戰、勇敢追夢的精神。活動第二天由苗栗家扶中心舉辦，由台北海洋科技大學博士尤欽弘規劃互動闖關遊戲，將運動健康活動與肌力體能訓練融合，讓孩子在安全、專業且饒富趣味的氛圍中享受運動帶來的成就感。

長榮航空強調，未來將持續深化偏鄉教育與體育發展，「幼苗計畫－校園深耕巡迴」將繼續前進全台更多城市，以實際行動實踐「從運動出發，勇敢逐夢」的品牌理念，陪伴更多偏鄉孩子看見潛力。