發揚送藥到府精神 聯合報「雞婆藥師」系列獲藥事報導獎特優
過去，民眾有用藥需求，得親自走進藥局；如今，藥師不只守在藥局櫃檯，更主動走進民眾家中，將藥品與專業照護送到最需要的人身邊。聯合報深入採訪多位投入送藥到府服務的藥師，記錄他們從新冠疫情期間走出藥局，到疫後持續守護民眾用藥安全的故事，獲得台灣藥事報導獎肯定，也讓第一線藥師默默付出的努力被社會看見。
藥師公會全聯會今天舉行「第十六屆第二次會員代表大會」，並於會中舉辦各項年度殊榮與貢獻獎項表揚。聯合報新聞部元氣中心製作「雞婆藥師的送藥地圖」系列報導，獲得今年平面組特優，由元氣中心組長李樹人代表受獎，團隊包含魏忻忻、陳雨鑫、沈能元、廖靜清、林琮恩、翁唯真、黃妙雲。
另外，聯合報健康事業部記者蔡怡真、陳慶安、許凱婷以「超高齡社會來臨，一個病人吃十幾種藥，誰來把關？台灣推動藥師專科化的契機」榮獲聲音組佳作。
藥師公會全聯會主任委員溫致群表示，聯合報透過系列報導，呈現藥師送藥到府的堅持與努力。許多藥師長期投入服務，卻鮮少受到外界關注，這次報導不僅讓社會看見藥師的專業，也讓更多人理解，藥師除了提供藥品，更肩負照顧民眾健康的重要責任。
溫致群指出，過去藥事服務多以藥局為中心，民眾必須親自前往領藥，但新冠疫情改變了既有的服務模式。當時部分民眾因染疫、健康狀況或特殊環境限制，無法外出領藥，藥師因此走出藥局，主動將藥品送到民眾家中，協助解決無法親自領藥的困境。
「這一段送藥的路程，其實非常不容易。」溫致群說，藥師願意為了民眾的需求付出時間與心力，讓原本可能因無法外出而中斷的用藥服務得以延續，也是疫情期間藥師投入社會公益的重要展現。
疫情逐漸遠去，送藥到府的需求卻沒有消失。對行動不便的長者、身心障礙者，以及因健康因素難以外出的民眾而言，藥師願意多走一段路，就可能讓他們少一分奔波，也降低因領藥不便而影響治療的風險。
聯合報獲得115年度台灣藥事報導獎平面媒體組特優的作品「雞婆藥師的送藥地圖」，透過深入採訪，呈現不同地區藥師投入送藥服務的真實面貌。其中，新北市藥師李世陽長期往返三重與坪林，即使只有一張處方箋，也願意開車前往偏鄉服務，除了送藥，更與長輩話家常、分享正確用藥知識，讓藥事照護不再受限於藥局的四面牆。
溫致群表示，送藥到府不只是把藥品從藥局送到家中，更重要的是讓有需要的民眾獲得適當的藥師照護與專業用藥資訊。透過藥師的服務，民眾能更清楚了解藥物使用方式，也讓藥師的專業真正延伸到日常生活。
115年度藥事服務獎得獎名單：
●平面組
特優：
•「雞婆」藥師的送藥地圖
聯合報李樹人、魏忻忻、陳雨鑫、沈能元、廖靜清、林琮恩、翁唯真、黃妙雲
https://reurl.cc/6XVpDZ
https://reurl.cc/rkdzQx
https://reurl.cc/k9N41L
https://reurl.cc/XxDOjg
https://reurl.cc/dOzdWy
優等：
•台灣醫藥分業30載的困境與蛻變！高齡長照與智慧醫療浪潮下 藥師新未來
NOW健康 陳如頤
https://reurl.cc/NO15Rk
•藥駕要人命
民報鄒尚謙
https://reurl.cc/Z8aR1M
https://reurl.cc/omzNZj
佳作：
•藥物諮詢找AI？藥師：「第二步」必做把關用藥安全 自行停藥有風險
健康醫療網黃嫊雰
https://reurl.cc/MW1YRk
•藥品、保健品混著吃，反而更傷身！藥局密度超越7-11，如何幫你把關健康？
康健雜誌葉懿德
https://reurl.cc/vG3yko
•藥局變健身房！巴金森爺爺天天來練肌，3個月告別安眠藥、跑廁所次數少一半
康健雜誌梅緣緣
https://reurl.cc/WzaeGL
●影音組
特優：
•藥師陪你「療」1／3年僅收5案 居家醫療藥師嘆「無用武之地」
NOWnews今日新聞 張鴻儀、王郁勳
https://reurl.cc/NO154x
優等：
•山路上的守護者 熱血鹿谷藥師的送藥旅程
華視新聞 劉以羚、謝鈞陶
https://reurl.cc/DYnNem
•居家安寧 暖心藥師同行守護人生最後一哩路
壹電視 黃奕傑、陳文枋
https://reurl.cc/be4Zyy
佳作：
•偏鄉送藥暖心陪伴 撫慰長者一帖良藥
壹電視林貝、王欣怡
https://reurl.cc/GgZzLW
•移動藥局
華視新聞 郭書銘、陳佑彬
https://reurl.cc/WzaeoD
•長照X藥師 契機佮挑戰
公視台語台葉明蘭
https://reurl.cc/p8nqbQ
●聲音組
特優：
•《藥與毒的一線之隔》從毒駕危機到校園教育 看見藥師守護用藥安全
臺北廣播電臺 周明慧
https://reurl.cc/AXnEv3
優等：
•動物用人藥行不行？爭議聲中藥師的公衛使命
國立教育廣播電臺臺東分臺陳信吉、徐一弘
https://reurl.cc/jVMX0n
•藥師智多星
漢聲廣播電台張巍瀧
https://reurl.cc/OQ72Or
佳作：
•藥師在我家-與藥師牽手照護心理衛生 《一句關懷、一張指引、再現希望》
臺北廣播電臺 林偉華
https://reurl.cc/nx6QaX
•守護依海之人：藥師讓遠洋漁船安全用藥不中斷
農業部漁業署漁業廣播電臺 許嘉仁、秦晴
https://reurl.cc/omDd1q
•超高齡社會來臨，一個病人吃十幾種藥，誰來把關?台灣推動藥師專科化的契機
聯合報健康事業部 蔡怡真、陳慶安、許凱婷
https://reurl.cc/EYK8Ya
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