發揚送藥到府精神 聯合報「雞婆藥師」系列獲藥事報導獎特優

過去，民眾有用藥需求，得親自走進藥局；如今，藥師不只守在藥局櫃檯，更主動走進民眾家中，將藥品與專業照護送到最需要的人身邊。聯合報深入採訪多位投入送藥到府服務的藥師，記錄他們從新冠疫情期間走出藥局，到疫後持續守護民眾用藥安全的故事，獲得台灣藥事報導獎肯定，也讓第一線藥師默默付出的努力被社會看見。

藥師公會全聯會今天舉行「第十六屆第二次會員代表大會」，並於會中舉辦各項年度殊榮與貢獻獎項表揚。聯合報新聞部元氣中心製作「雞婆藥師的送藥地圖」系列報導，獲得今年平面組特優，由元氣中心組長李樹人代表受獎，團隊包含魏忻忻、陳雨鑫、沈能元、廖靜清、林琮恩、翁唯真、黃妙雲。

另外，聯合報健康事業部記者蔡怡真、陳慶安、許凱婷以「超高齡社會來臨，一個病人吃十幾種藥，誰來把關？台灣推動藥師專科化的契機」榮獲聲音組佳作。

藥師公會全聯會主任委員溫致群表示，聯合報透過系列報導，呈現藥師送藥到府的堅持與努力。許多藥師長期投入服務，卻鮮少受到外界關注，這次報導不僅讓社會看見藥師的專業，也讓更多人理解，藥師除了提供藥品，更肩負照顧民眾健康的重要責任。

溫致群指出，過去藥事服務多以藥局為中心，民眾必須親自前往領藥，但新冠疫情改變了既有的服務模式。當時部分民眾因染疫、健康狀況或特殊環境限制，無法外出領藥，藥師因此走出藥局，主動將藥品送到民眾家中，協助解決無法親自領藥的困境。

「這一段送藥的路程，其實非常不容易。」溫致群說，藥師願意為了民眾的需求付出時間與心力，讓原本可能因無法外出而中斷的用藥服務得以延續，也是疫情期間藥師投入社會公益的重要展現。

疫情逐漸遠去，送藥到府的需求卻沒有消失。對行動不便的長者、身心障礙者，以及因健康因素難以外出的民眾而言，藥師願意多走一段路，就可能讓他們少一分奔波，也降低因領藥不便而影響治療的風險。

聯合報獲得115年度台灣藥事報導獎平面媒體組特優的作品「雞婆藥師的送藥地圖」，透過深入採訪，呈現不同地區藥師投入送藥服務的真實面貌。其中，新北市藥師李世陽長期往返三重與坪林，即使只有一張處方箋，也願意開車前往偏鄉服務，除了送藥，更與長輩話家常、分享正確用藥知識，讓藥事照護不再受限於藥局的四面牆。

溫致群表示，送藥到府不只是把藥品從藥局送到家中，更重要的是讓有需要的民眾獲得適當的藥師照護與專業用藥資訊。透過藥師的服務，民眾能更清楚了解藥物使用方式，也讓藥師的專業真正延伸到日常生活。

115年度藥事服務獎得獎名單：

●平面組

特優：

•「雞婆」藥師的送藥地圖

聯合報李樹人、魏忻忻、陳雨鑫、沈能元、廖靜清、林琮恩、翁唯真、黃妙雲

https://reurl.cc/6XVpDZ

https://reurl.cc/rkdzQx

https://reurl.cc/k9N41L

https://reurl.cc/XxDOjg

https://reurl.cc/dOzdWy

優等：

•台灣醫藥分業30載的困境與蛻變！高齡長照與智慧醫療浪潮下 藥師新未來

NOW健康 陳如頤

https://reurl.cc/NO15Rk

•藥駕要人命

民報鄒尚謙

https://reurl.cc/Z8aR1M

https://reurl.cc/omzNZj

佳作：

•藥物諮詢找AI？藥師：「第二步」必做把關用藥安全 自行停藥有風險

健康醫療網黃嫊雰

https://reurl.cc/MW1YRk

•藥品、保健品混著吃，反而更傷身！藥局密度超越7-11，如何幫你把關健康？

康健雜誌葉懿德

https://reurl.cc/vG3yko

•藥局變健身房！巴金森爺爺天天來練肌，3個月告別安眠藥、跑廁所次數少一半

康健雜誌梅緣緣

https://reurl.cc/WzaeGL

●影音組

特優：

•藥師陪你「療」1／3年僅收5案 居家醫療藥師嘆「無用武之地」

NOWnews今日新聞 張鴻儀、王郁勳

https://reurl.cc/NO154x

優等：

•山路上的守護者 熱血鹿谷藥師的送藥旅程

華視新聞 劉以羚、謝鈞陶

https://reurl.cc/DYnNem

•居家安寧 暖心藥師同行守護人生最後一哩路

壹電視 黃奕傑、陳文枋

https://reurl.cc/be4Zyy

佳作：

•偏鄉送藥暖心陪伴 撫慰長者一帖良藥

壹電視林貝、王欣怡

https://reurl.cc/GgZzLW

•移動藥局

華視新聞 郭書銘、陳佑彬

https://reurl.cc/WzaeoD

•長照X藥師 契機佮挑戰

公視台語台葉明蘭

https://reurl.cc/p8nqbQ

●聲音組

特優：

•《藥與毒的一線之隔》從毒駕危機到校園教育 看見藥師守護用藥安全

臺北廣播電臺 周明慧

https://reurl.cc/AXnEv3

優等：

•動物用人藥行不行？爭議聲中藥師的公衛使命

國立教育廣播電臺臺東分臺陳信吉、徐一弘

https://reurl.cc/jVMX0n

•藥師智多星

漢聲廣播電台張巍瀧

https://reurl.cc/OQ72Or

佳作：

•藥師在我家-與藥師牽手照護心理衛生 《一句關懷、一張指引、再現希望》

臺北廣播電臺 林偉華

https://reurl.cc/nx6QaX

•守護依海之人：藥師讓遠洋漁船安全用藥不中斷

農業部漁業署漁業廣播電臺 許嘉仁、秦晴

https://reurl.cc/omDd1q

•超高齡社會來臨，一個病人吃十幾種藥，誰來把關?台灣推動藥師專科化的契機

聯合報健康事業部 蔡怡真、陳慶安、許凱婷

https://reurl.cc/EYK8Ya