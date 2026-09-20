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青少女生育「小媽媽」問題多 專家籲強化長效避孕

中央社／ 台北20日電

台灣「小媽媽」問題未解，不少高中職學生有性經驗卻未規律避孕，英國成功在10年將青少女生育問題降逾5成，專家籲借鏡，除性教育，應提高皮下植入型避孕器等長效避孕可近性。

台東馬偕醫院婦產科主任李晟令今天出席「她的健康自主」論壇，分享青少女非預期懷孕的生育風險與預防策略。他引用114年內政部資料統計，台灣15至19歲青少女生育率，平均占總青少女的人口約0.4%，與日、韓等鄰近國家相近。

較多青少女生育的縣市為花蓮縣、台東縣及宜蘭縣，李晟令說，從102至114年青少女曾發生性行為的比率顯示出，約有近1成的青少年或青少女在高中職階段曾發生性行為，顯示青少年及青少女在於兩性健康教育的重要性。

李晟令提到一份20多年前的國內研究調查顯示，當時就有51.8%青少女在17歲之前發生過第1次性行為，大多皆會使用避孕措施；參加調查的青少女曾懷孕者，97%選擇流產結束孕期。在避孕措施使用頻率，近半性行為較少使用，15.2%都沒有避孕，反映此族群避孕行為有改善空間。

李晟令說，保險套是青少年、青少女最常使用的避孕方式，其次為體外射精法，事實上，體外射精法與保險套避孕效果僅73%至85%，台灣青少女對避孕效果超過9成的方法，如口服避孕藥、陰道避孕環、皮下避孕植入劑等使用率相對偏低。

李晟令提到，長效可逆避孕方式（LARC）是具有高避孕效果、高持續使用率，及高滿意度的避孕方式，尤其美國婦產科學會、美國兒科學會、疾病管制與預防中心及家庭計劃學會，一致建議使用皮下避孕植入劑等LARCs，作為青少女第一線避孕選擇。

李晟令表示，世界衛生組織去年指出青少女使用皮下避孕植入劑，較無使用限制。皮下避孕植入劑長約4公分、寬約2毫米的細狀物，對於抗拒或不希望接受內診的女性而言，是另一種選擇，只需要30秒就可以植入手臂內側，只要避免過度拉扯手臂，外觀上通常不容易被察覺。

皮下避孕植入劑取出只需2分鐘，避孕效果超過99%，台灣適應症為使用3年，移除裝置後，月經週期與生育能力可迅速恢復正常。李晟令提到他山之石可以借鏡，英國經驗降低青少年懷孕不能只靠「禁止」，就是提高LARC可近性，耗時10年讓18歲以下青少女懷孕率下降51%。

李晟令說，與20至24歲的女性相比，青少女生育對於母嬰健康構成嚴峻挑戰，如產後子宮內膜炎、胎兒早產體重過輕等，同時也會增加社會層面的風險，青少女非預期懷孕可能會導致，學業中斷、 貧困循環及長期心理壓力，嚴重阻礙青少女的個人發展與社會流動性。

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