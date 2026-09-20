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長榮航馬拉松幼苗計劃苗栗登場 2奧運馬拉松國手設計訓練課程

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2026年長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」於9月19日至20日在苗栗縣南庄展開兩天活動，首日於南庄國中登場，第二天於苗栗家扶中心舉辦，自2023年推動以來，已累計破千名孩童參與，為台灣運動人才的培育扎根。圖／長榮航空提供
2026年長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」於9月19日至20日在苗栗縣南庄展開兩天活動，首日於南庄國中登場，第二天於苗栗家扶中心舉辦，自2023年推動以來，已累計破千名孩童參與，為台灣運動人才的培育扎根。圖／長榮航空提供

2026長榮航馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」繼6月走訪嘉義後，再度啟程前進苗栗，於9月19日至20日在苗栗縣南庄展開兩天活動，本次活動更首度加入Zumba有氧舞蹈課程。長榮航空耕偏鄉教育與體育發展，未來將持續前進更多城市，以實際行動落實「從運動出發，勇敢逐夢」的理念。

2026長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」19、20日在苗栗縣南庄展開兩天活動，首日於南庄國中登場，由長榮航空副總經理王振興及南庄國中校長絲玉霞共同揭開序幕，邀請南庄國中、南庄國小、田美國小、南埔國小及東河國小共計五所學校，逾百名學生熱情參與。

王振興表示，長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」自2023年推動以來，已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖、花蓮、馬祖及嘉義，累計超過千名孩童參與，長榮航空希望將專業運動知識帶進偏鄉校園，讓孩子從運動中發掘潛力，也為台灣運動人才的培育扎根。

絲玉霞表示，南庄鄉是一座由客家族群與原住民族共同生活的多元文化山城，相較苗栗其他地區，學校與學生人數較少，在教育與體育資源上更需要外界的支持與投入，非常感謝長榮航空將專業運動資源帶進苗栗南庄，讓孩子有機會接觸更多元的運動訓練，在過程中建立自信、找到目標，也期待未來能夠有更多來自苗栗的優秀選手站上國際舞台，為台灣爭光。

本次校園深耕巡迴活動由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫教練、好運跑班創辦人琦琦教練與Dannymultisports創辦人Danny老師，共同設計結合有氧、肌力訓練與團隊競賽的互動課程，以兼具挑戰性及趣味的訓練遊戲，提升學生對運動的興趣。

除了體能訓練，長榮航空也特別準備了以登機證為設計概念的「夢想圖畫紙」，讓每位學生寫下自己的目標與夢想，並邀請每位學生站上舞台喊出自己對未來的想像，藉由熱烈的互動氛圍，鼓勵孩子不畏挑戰學習勇敢表達、堅持向前，朝心中的夢想啟程。

為豐富孩子的運動體驗，本次活動更首度加入Zumba有氧舞蹈課程，由Maggie老師帶領學生從簡易舞步的律動開始學習，對許多首次接觸跳舞的孩子而言，這不僅是一次新鮮有趣的體驗，也鼓勵孩子勇敢跨出舒適圈，在學習過程中展現大方與自信。

活動第二天於苗栗家扶中心舉辦，由台北海洋科大博士尤欽弘規畫互動闖關的課程，將擅長的運動健康活動設計與肌力體能訓練融入遊戲，讓孩子在安全、專業且充滿趣味的活動中盡情挑戰，也在陪伴的過程中，讓孩子感受運動帶來的成就感。

長榮航空持續透過直營旅行社長汎假期的資源整合，深耕偏鄉教育與體育發展，未來長榮馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」將持續前進更多城市，以實際行動落實「從運動出發，勇敢逐夢」的理念，盼藉由專業運動資源與長期陪伴，使更多孩子看見自己的潛力，讓夢想準時起飛。

本次校園深耕巡迴活動由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫教練、好運跑班創辦人琦琦教練與Dannymultisports創辦人Danny老師，共同設計結合有氧、肌力訓練與團隊競賽的互動課程，以兼具挑戰性及趣味的訓練遊戲，提升學生對運動的興趣。圖／長榮航空提供
本次校園深耕巡迴活動由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫教練、好運跑班創辦人琦琦教練與Dannymultisports創辦人Danny老師，共同設計結合有氧、肌力訓練與團隊競賽的互動課程，以兼具挑戰性及趣味的訓練遊戲，提升學生對運動的興趣。圖／長榮航空提供

本次校園深耕巡迴活動由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫教練、好運跑班創辦人琦琦教練與Dannymultisports創辦人Danny老師，共同設計結合有氧、肌力訓練與團隊競賽的互動課程，以兼具挑戰性及趣味的訓練遊戲，提升學生對運動的興趣。圖／長榮航空提供
本次校園深耕巡迴活動由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫教練、好運跑班創辦人琦琦教練與Dannymultisports創辦人Danny老師，共同設計結合有氧、肌力訓練與團隊競賽的互動課程，以兼具挑戰性及趣味的訓練遊戲，提升學生對運動的興趣。圖／長榮航空提供

本次活動更首度加入Zumba有氧舞蹈課程，由Maggie老師(左)帶領學生從簡易舞步的律動開始學習，這不僅是一次新鮮有趣的體驗，也鼓勵孩子勇敢跨出舒適圈，在學習過程中展現大方與自信。圖／長榮航空提供
本次活動更首度加入Zumba有氧舞蹈課程，由Maggie老師(左)帶領學生從簡易舞步的律動開始學習，這不僅是一次新鮮有趣的體驗，也鼓勵孩子勇敢跨出舒適圈，在學習過程中展現大方與自信。圖／長榮航空提供

2026年長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」於9月19日至20日在苗栗縣南庄展開兩天活動，首日於南庄國中登場，第二天於苗栗家扶中心舉辦。圖／長榮航空提供
2026年長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」於9月19日至20日在苗栗縣南庄展開兩天活動，首日於南庄國中登場，第二天於苗栗家扶中心舉辦。圖／長榮航空提供

長榮航空也特別準備了以登機證為設計概念的「夢想圖畫紙」，讓每位學生寫下自己的目標與夢想，藉由熱烈的互動氛圍，鼓勵孩子不畏挑戰學習勇敢表達、堅持向前，朝心中的夢想啟程。圖／長榮航空提供
長榮航空也特別準備了以登機證為設計概念的「夢想圖畫紙」，讓每位學生寫下自己的目標與夢想，藉由熱烈的互動氛圍，鼓勵孩子不畏挑戰學習勇敢表達、堅持向前，朝心中的夢想啟程。圖／長榮航空提供

2026年長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」於9月19日至20日在苗栗縣南庄展開兩天活動，首日於南庄國中登場，第二天於苗栗家扶中心舉辦。圖／長榮航空提供
2026年長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」於9月19日至20日在苗栗縣南庄展開兩天活動，首日於南庄國中登場，第二天於苗栗家扶中心舉辦。圖／長榮航空提供

本次校園深耕巡迴活動由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫教練、好運跑班創辦人琦琦教練與Dannymultisports創辦人Danny老師，共同設計結合有氧、肌力訓練與團隊競賽的互動課程，以兼具挑戰性及趣味的訓練遊戲，提升學生對運動的興趣。圖／長榮航空提供
本次校園深耕巡迴活動由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫教練、好運跑班創辦人琦琦教練與Dannymultisports創辦人Danny老師，共同設計結合有氧、肌力訓練與團隊競賽的互動課程，以兼具挑戰性及趣味的訓練遊戲，提升學生對運動的興趣。圖／長榮航空提供

2026年長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」於9月19日至20日在苗栗縣南庄展開兩天活動，首日於南庄國中登場，第二天於苗栗家扶中心舉辦。圖／長榮航空提供
2026年長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」於9月19日至20日在苗栗縣南庄展開兩天活動，首日於南庄國中登場，第二天於苗栗家扶中心舉辦。圖／長榮航空提供

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