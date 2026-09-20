女性尿失禁迷思漸失生活主導權 醫籲及早治療重拾自在

女性常因產後或老化面臨漏尿困擾，甚至影響社交自信。醫師指出，許多患者因迷思拖延就醫、甚至拖了近10年，呼籲女性莫將尿失禁視為理所當然，應及早接受評估治療，重拾生活主導權。

顧家醫療台中分院今天發布新聞稿表示，一名60歲女性患者，在丈夫過世後，發現部分財產已被過戶給第三人，因而與對方對簿公堂。但在與對方理論時，她卻發現自己因長期患有應力性尿失禁（俗稱壓力性尿失禁），只要情緒激動、腹部出力，就會漏尿；在接受醫師評估與治療後，漏尿狀況明顯改善。

顧家醫療台中分院院長李瑋涓提到，另一名42歲母親在生完第二胎後，開始出現咳嗽、打噴嚏時漏尿情況，因抱有「生過小孩都會這樣」迷思，拖了近10年未就醫，甚至因擔心漏尿或身上出現異味而拒絕運動，直到患者接受骨盆底肌訓練，漏尿狀況得以改善。

李瑋涓說，這兩個案例都顯示，漏尿影響的不只是生活便利，更可能妨礙或打擊女性表達自我的尊嚴與自信。她觀察到，許多女性漏尿狀況未必嚴重，卻會在不知不覺中，「修改」原有個性或生活方式，逐漸失去生活主導權。

她說明，女性常見尿失禁主要包括「應力性」與「急迫性」兩類。上述兩名患者皆屬應力性尿失禁，懷孕生產、年齡增長、停經、肥胖或長期咳嗽等因素，都可能使骨盆底肌群與尿道支撐力下降而造成。急迫性尿失禁則常表現為突然出現強烈尿意，往往來不及抵達廁所便發生失禁，通常可能與膀胱過動或其他身體狀況有關。

在治療上，李瑋涓指出，應力性尿失禁症狀較輕者，可先透過骨盆底肌肉訓練，如凱格爾運動，強化骨盆底肌群；若改善有限，則可進一步評估無張力尿道中段吊帶手術或尿道填充劑注射等治療。急迫性尿失禁則可先透過生活調整、膀胱訓練，或口服藥物、貼片等方式改善症狀。

李瑋涓建議，女性別將漏尿視為理所當然；當漏尿已影響社交、運動或與家人互動時，應儘早至泌尿專科接受評估，透過專業評估與對症治療，重新找回自在生活。