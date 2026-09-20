孩子半夜急症去哪 全台205家醫院提供全天候急診

夜間兒童急診議題受關注，衛福部今天表示，全台並非僅5家兒童醫院有兒科全天候急診，全國合計205家急救責任醫院提供24小時急診服務，兒童有緊急醫療需求時，皆可接受醫療處置。

國民黨台北市議員李柏毅日前因數個月大的女兒發燒，連跑多家醫院，被院方告知晚間急診沒有兒科專科醫師，這起事件再度讓外界關注全天候兒童急診議題。衛生福利部醫事司今天透過新聞稿表示，已建構分級分區的兒童急重症照護體系，205家急救責任醫院提供全天候急診服務。

醫事司表示，205家急救責任醫院中，82家具高危險妊娠孕產婦及新生兒醫療能力醫院，配合8家兒童醫療網絡核心醫院及27家重點醫院，強化兒科急診、住院、加護病房等照護量能，同時建立14個兒童急重症轉診網絡，由重度級急救責任醫院擔任基地醫院，提供即時轉診及後送。

另外，健保依病人年齡、醫師專科別、時段、地區等，提供急診診察費加成，包括未滿6個月兒童加成100%、6個月至未滿2歲兒童加成30%、2歲至未滿7歲兒童加成20%，兒科專科醫師收治加成50%、其餘專科診治未滿7歲也加成50%。

同時還有急診夜間加成50%、例假日加成20%，山地離島及緊急醫療資源不足地區急救責任醫院加成30%等措施。

衛福部指出，搭配健保支持，共同建構全國兒童急重症醫療安全網，確保兒童發生急重症時，能獲得即時且適切的醫療照護。