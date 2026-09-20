快訊

亞運軟網／江旻育奮力贏下一點 中華女團仍不敵日本連兩屆銀牌

冰箱食物常放到過期？收進去前多做1事 少浪費還能避免重複買

別嚇到！921國家防災日 明早9：21「全台發送地震、海嘯演練警報」

聽新聞
0:00 / 0:00

北台「國寶級」戲台彩繪師藏身市場 蘇俊賓手繪明信片致敬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓日前走訪龜山市場，探訪經營牛肉攤的傳統戲台彩繪藝師林丙皇，直呼「大隱隱於市」。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市副市長蘇俊賓日前走訪龜山市場，探訪經營牛肉攤的傳統戲台彩繪藝師林丙皇，直呼「大隱隱於市」。圖／取自蘇俊賓臉書

桃園傳統市場臥虎藏龍，龜山市場一處牛肉攤老闆林丙皇，平日忙著賣牛肉、水餃，另一個身分卻是北台灣碩果僅存的傳統戲台彩繪藝師。桃園市副市長蘇俊賓日前走訪市場探訪這位「隱世高手」，並親手畫下牛肉攤致敬，直呼國寶級彩繪大師的日常竟如此平凡低調，「大隱隱於市」。

蘇俊賓表示，林丙皇人稱「明男師」，15歲拜入「朝陽派」門下學藝，祖師張朝陽是台灣民俗戲劇繪景先驅，林丙皇為第四代傳人，也是北台灣少數仍從事戲台彩繪的藝師，從北到南不少廟口戲台都可見他的作品。

蘇俊賓說，自己一年多前在土地公文化館展覽與明男師結識，當時館方向北中南多個布袋戲團商借作品，包括桃園龜山泰興樂掌中藝術團、台中烏日日日大掌中木偶劇團、雲林崙背隆興閣掌中劇團及南投名間新世界第五掌中劇團等，才完成展覽。

蘇俊賓提到，當時他曾好奇詢問，現在台灣還有多少職人專門從事戲台彩繪？明男師回答「幾乎找不到了」。即使經過長期訓練，在現今環境下，真正支撐明男師生活的主業其實是賣牛肉、水餃，多年來也培養不少熟客，讓他相當驚訝，沒想到市場裡操刀賣牛肉的老闆，竟是難得的戲台彩繪高手。

蘇俊賓表示，日前特地走訪龜山市場，也算完成一年多前的約定。當天市場人來人往，明男師攤位生意沒有停過，女兒、兒子假日也到場幫忙，讓他感受到傳統彩繪大師低調融入市場日常，也好奇桃園各處市場還藏著多少身懷絕技的職人。

至於明男師的牛肉水餃滋味如何，蘇俊賓掛保證「超強」，攤位另有特製湯頭、滷味，天冷還會推出羊肉爐，攤位招牌也帶有濃厚戲台彩繪風格。他此次更親手畫下牛肉攤向明男師致敬，貼文曝光後引發網友迴響，不少人留言想找時間前往品嘗。

桃園市副市長蘇俊賓（右）日前走訪龜山市場，探訪經營牛肉攤的傳統戲台彩繪藝師林丙皇（左），直呼「大隱隱於市」。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市副市長蘇俊賓（右）日前走訪龜山市場，探訪經營牛肉攤的傳統戲台彩繪藝師林丙皇（左），直呼「大隱隱於市」。圖／取自蘇俊賓臉書

蘇俊賓 國寶 彩繪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰全國兒繪寫生活動人氣爆棚 本周六新北市仁愛公園熱鬧登場

丁丁藝術空間登柏林藝博會 壁紙大亨助台藝術家登國際

【人生急轉彎】林比比鳥／從工業通訊頂尖業務到靈氣教學，四十三歲退休後的第二人生

一碗芒果冰排隊 1 小時！「冰館」曾日湧千人，永康街最風光歲月成追憶

相關新聞

別嚇到！921國家防災日 明早9：21「全台發送地震、海嘯演練警報」

9月21日國家防災日將進行地震及海嘯演練警報測試，中央氣象署表示，9月21日上午9時21分，將發送地震速報測試，全國各地民眾手機將同步收到，情境設定為台東規模7.3地震；另外，上午9時30分也會針對沿海地區鄉鎮市區發送海嘯警報、上午10時發送海嘯解除警報，提醒民眾接獲警報勿慌張。

一把青蔥破百元、三根小黃瓜60元？農糧署回應漲價原因

近期有民眾反映目前市場菜價偏高，例如3根小黃瓜要62元、一把蔥100元、一小捆菠菜90元、絲瓜一條要80元等。農業部農糧署表示，受8月下旬中南部蔬菜產區連續降雨影響，部分蔬菜受損或影響開花授粉，短期葉菜類供應量僅約正常供應量的70%，瓜果類產能則約75%。青蔥則由於中部田區淹水致病害發生，產能略受影響，價格因此上漲。

藝人陳建州急性心肌梗塞 醫：胸悶別「等一下再說」這些症狀都別輕忽

49歲藝人陳建州日前驚傳突發急性心肌梗塞，緊急接受手術，目前正在休養，讓不少民眾開始關注，心肌梗塞究竟有哪些症狀？胸口不舒服時，到底應該休息觀察，還是立即送醫？睿鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，急性心肌梗塞最危險的地方，就是症狀不一定那麼典型。有些人是胸悶、喘、冒冷汗，甚至是噁心、頭暈或突然全身無力，因此不能只靠胸痛來判斷是否心臟出了問題。

堅守兒科急診27年 吳昌騰不忘初衷

出生人數陡降，客源變少，兒科成為許多醫院最不受歡迎科別，選擇「兒童急診」次專科醫師更少，願意留下的醫師工作愈來愈重，然林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰一待已廿七年，迄今仍提醒著自己莫忘初衷，守護急診裡的小生命。

半夜抓蚊子千萬別開燈 旅日作家揭「1妙招」：讓牠自投羅網

半夜好不容易進入夢鄉，耳邊卻突然傳來惱人的嗡嗡聲。旅日知名作家「魚漿夫婦」日前在臉書分享一招神奇的「打蚊子小技巧」，強調半夜獵蚊千萬別開室內大燈，只需利用手機手電筒在牆上打出光圈，並配合特定動作，就能輕鬆讓蚊子「自投羅網」。

中颱杜鵑大迴轉今明日本關東豪雨 吳德榮：連假後兩天有熱帶系統活動

去日本要注意。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，中颱杜鵑在日本南方海面，逐漸轉北、再轉東北，延續大迴轉的路徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。