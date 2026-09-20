北台「國寶級」戲台彩繪師藏身市場 蘇俊賓手繪明信片致敬

桃園傳統市場臥虎藏龍，龜山市場一處牛肉攤老闆林丙皇，平日忙著賣牛肉、水餃，另一個身分卻是北台灣碩果僅存的傳統戲台彩繪藝師。桃園市副市長蘇俊賓日前走訪市場探訪這位「隱世高手」，並親手畫下牛肉攤致敬，直呼國寶級彩繪大師的日常竟如此平凡低調，「大隱隱於市」。

蘇俊賓表示，林丙皇人稱「明男師」，15歲拜入「朝陽派」門下學藝，祖師張朝陽是台灣民俗戲劇繪景先驅，林丙皇為第四代傳人，也是北台灣少數仍從事戲台彩繪的藝師，從北到南不少廟口戲台都可見他的作品。

蘇俊賓說，自己一年多前在土地公文化館展覽與明男師結識，當時館方向北中南多個布袋戲團商借作品，包括桃園龜山泰興樂掌中藝術團、台中烏日日日大掌中木偶劇團、雲林崙背隆興閣掌中劇團及南投名間新世界第五掌中劇團等，才完成展覽。

蘇俊賓提到，當時他曾好奇詢問，現在台灣還有多少職人專門從事戲台彩繪？明男師回答「幾乎找不到了」。即使經過長期訓練，在現今環境下，真正支撐明男師生活的主業其實是賣牛肉、水餃，多年來也培養不少熟客，讓他相當驚訝，沒想到市場裡操刀賣牛肉的老闆，竟是難得的戲台彩繪高手。

蘇俊賓表示，日前特地走訪龜山市場，也算完成一年多前的約定。當天市場人來人往，明男師攤位生意沒有停過，女兒、兒子假日也到場幫忙，讓他感受到傳統彩繪大師低調融入市場日常，也好奇桃園各處市場還藏著多少身懷絕技的職人。

至於明男師的牛肉水餃滋味如何，蘇俊賓掛保證「超強」，攤位另有特製湯頭、滷味，天冷還會推出羊肉爐，攤位招牌也帶有濃厚戲台彩繪風格。他此次更親手畫下牛肉攤向明男師致敬，貼文曝光後引發網友迴響，不少人留言想找時間前往品嘗。