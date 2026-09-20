衛福部推深耕計畫 石崇良：各地醫院由下而上創新發展將滿1年

國立陽明交通大學附設醫院今天舉辦「健康台灣深耕論壇」，衛福部長石崇良表示，深耕計畫特色由下而上，各醫院依當地醫療特性等擬定創新計畫，計畫執行將滿1年，很值得大家期待。

陽明交大附醫攜手衛生福利部「健康台灣深耕計畫」專案辦公室，今天舉辦「健康台灣深耕論壇」。陽明交大醫院院長黃志賢分享永續健康宜蘭的深耕成果，總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻受邀主講「健康台灣，說到做到」。

石崇良出席受訪表示，有別於其他策略是由衛福部擬定向下發展，例如健保改革等，深耕計畫由各醫院針對當地醫療特性、醫院發展及醫院與基層合作關係，擬定各種創新計畫來推動，特色在於由下而上。

石崇良說，計畫從去年10月執行至今將滿1年，今天在宜蘭舉辦深耕計畫論壇，讓執行計畫夥伴齊聚一堂互相分享，同時邀請其他推動深耕計畫很有心得的醫院代表參與論壇，特別是花蓮全人照護計畫的分享。

石崇良說，深耕計畫特色就是有各自地方醫療特色，加上區域性合作及創新，很值得大家期待，而在宜蘭縣，陽明交大附醫除醫療外還有學校資源挹注，無論是智慧醫療或科技導入，也有很多值得其他區域學習之處。

陳志鴻指出，5年新台幣489億元「健康台灣深耕計畫」第1階段接近尾聲，在「地方發想、中央支持」理念下，255件種子計畫遍地開花，他也呼籲當醫療機構轉化盈餘時，應優先考慮留才、攬才。

陳志鴻指出，深耕計畫並非讓大醫院更強大，而是要「以大帶小」，藉垂直整合與區域聯防，提升醫療品質、帶動區域共好；深耕計畫第2階段（2027至2029年），醫療機構（A類）合格申請共322件，成長率13%，顯示深耕價值已被看見。