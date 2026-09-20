文化部關鍵詞竟變「預算被刪」 李遠：盼文化會議找回充滿希望的關鍵詞

2026全國文化會議今天於國家圖書館登場，總統賴清德、行政院長卓榮泰及文化部長李遠皆出席開幕式。李遠致詞時表示，最近發現文化部的關鍵詞變成「預算被刪」，「說起來是蠻悲哀的」。他希望預算被刪、但「不要刪掉我們把台灣文化走向全世界的決心」，也希望透過這次全國文化會議找到文化部的關鍵詞，「很多新的、充滿希望的關鍵詞」。

李遠指出，最近這一段時間，許多朋友遇到他第一件事就說：「文化部預算被刪」。文化部這三個字的那個關鍵詞竟然是「預算被刪」，「文化部的這個關鍵詞應該很多，怎麼會變成預算被刪？」預算對文化部來說相當重要，因為每一個政策大概要10年後才有收穫，如果沒有10年前鄭麗君推動「重建台灣藝術史」，就不會有今天的台南國家美術館；如果沒有推動台灣文學的補助與翻譯，就不會有金翎、楊双子得到國際布克獎。

全國文化會議四年一次，李遠打趣「不是每個部長都遇得到」。他整理分析這十年的政策，從2017年第一次文化大會到2026年這個第三次的文化大會，經歷鄭麗君、李永得、史哲和他共四個部長。李遠認為，台灣在2016小英總統執政以後，「文化政策是完全一貫的」。鄭麗君定位台灣文化的主體性、建立制度;李永得時代遇到疫情，發出台灣韌性，兩任「從發現台灣到韌性台灣。」而史哲推動黑潮計畫，讓全世界看到台灣。

「其實我是一個蠻幸運的部長。」李遠認為，前面幾位部長已奠定清楚的政策，他接手以後向下扎根、讓產業可以繼續向上發揚。然而進入AI時代，所有的文化產業都要面對此一改變。本屆文化會議定名「未來式」；既然是未來式，「未來是屬於青少年的」，因此特別增加青少年專場。