一把青蔥破百元、三根小黃瓜60元？農糧署回應漲價原因

近期有民眾反映目前市場菜價偏高，例如3根小黃瓜要62元、一把蔥100元、一小捆菠菜90元、絲瓜一條要80元等。農業部農糧署表示，受8月下旬中南部蔬菜產區連續降雨影響，部分蔬菜受損或影響開花授粉，短期葉菜類供應量僅約正常供應量的70%，瓜果類產能則約75%。青蔥則由於中部田區淹水致病害發生，產能略受影響，價格因此上漲。

根據北農今日統計，台北市蔬菜到貨量約1262噸，平均菜價每公斤47.8元，較昨日49.1元略降，今進貨量較昨日略增，量增菜種有小白菜、大白菜、空心菜、甘薯葉、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、敏豆、青花苔、玉米、紅蘿蔔、青蔥等，量減菜種有甘藍、萵苣菜、胡瓜、茄子、番茄、甜椒、蘿蔔、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農說明，今日市況受外市銷售情形不順暢，且到貨量持續增加影響，雖逢明日休市，但承銷人購買意願趨弱，買氣稍弱，交易市況尚稱平順，各菜種行情價格跌多漲少。其中小黃瓜到貨量約36噸，價格上漲2元、青蔥到貨量約26噸，價格上漲9元，另價格上漲菜種還有青江菜、茄子、番茄、青花苔、竹筍等。

民眾歐小姐表示，近日到市場買菜時，不少菜價都比上個月還要貴，例如3根小黃瓜就要62元，有些攤販賣的還更貴，另外一把蔥就要100元，奈何囊中羞澀，只能買一把。

回頭看8月統計，每公斤上價（品質最好）的小黃瓜65元，青蔥72元，今分別來到100元與160元，價差確實頗大。

農糧署針對價漲回應，今年8月下旬中南部蔬菜產區連續降雨，部分蔬菜受損或影響開花授粉，而北部葉菜產區及高冷地高麗菜可正常供應；短期葉菜類供應量約正常供應量的70%，預計9月下旬回穩，瓜果類產能約75%；而中部青蔥田區淹水致病害發生，產能略受影響，但仍可維持80%以上。

至於預計何時回穩？農糧署表示，近期產地天氣已放晴，中南部蔬菜陸續完成復耕及產出，供應量逐步增加，9月下旬短期葉菜及小黃瓜等瓜果類蔬菜供應可達9成以上，經評估整體蔬菜10月上旬可恢復正常供應。

農糧署表示，已輔導農民團體於全聯、樂家康、萬家福、楓康等全台大型零售通路，計1531家門市，設置平價蔬菜專區，提供高麗菜、根莖類、蕈菇類及芽菜等優惠蔬果，便利民眾採購；另輔導農民團體釋出冷藏蔬菜包括高麗菜、結球白菜及根莖類至果菜批發市場，穩定蔬菜價格。

此外，也已輔導農民團體生產國產冷凍青花菜、菠菜、青蔥等冷凍蔬菜，目前庫存3547公噸。