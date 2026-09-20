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華航團隊參訪荷蘭智慧永續辦公建築The Edge 汲取國際企業永續經驗

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航團隊實地參觀 The Edge 智慧辦公空間，Deloitte Partner and Asia Service Group Leader Han Kalfsbeek（右）向華航總經理陳漢銘分享智慧建築永續實務，深入交流智慧感測、能源管理及數位化辦公等設計與運作。圖／華航提供
華航團隊實地參觀 The Edge 智慧辦公空間，Deloitte Partner and Asia Service Group Leader Han Kalfsbeek（右）向華航總經理陳漢銘分享智慧建築永續實務，深入交流智慧感測、能源管理及數位化辦公等設計與運作。圖／華航提供

華航空參與天合聯盟SkyTeam「2026 航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC）」，執飛台北-阿姆斯特丹示範航班，華航總經理陳漢銘與團隊還走訪阿姆斯特丹當地的智慧永續辦公建築The Edge，實地交流智慧建築、能源管理及永續營運等創新作法，進一步汲取國際企業永續實務經驗。

The Edge為荷蘭阿姆斯特丹Zuidas金融商業區的國際知名智慧綠建築，同時也是Deloitte荷蘭的總部所在地。該建築以物聯網感測、智慧能源管理及永續設計聞名，曾以98.36%的成績取得 BREEAM-NL「Outstanding」評級，成為國際間具代表性的智慧永續辦公建築案例。

勤業眾信（Deloitte Taiwan）為華航長期合作夥伴，近年也協助華航推動IFRS永續揭露及氣候治理相關工作。華航團隊實地參觀The Edge智慧辦公空間，深入了解智慧感測、能源管理、地下冷熱儲能及數位化辦公管理等設計與運作，作為華航持續精進營運場域永續發展的借鏡。

華航長期投入綠建築及低碳營運，位於桃園的總部華航園區，從規畫階段即導入生態、節能、減廢及健康等綠建築理念，行政中心大樓取得最高等級「鑽石級」綠建築標章。

總部園區占地約4.7公頃，其中綠化面積達1.3公頃、占比約27%，並持續導入再生能源、智慧能源監控、高效率設備及水資源循環利用；辦公區域及修護工廠並通過ISO 14001環境管理及ISO 50001能源管理等國際標準認證，每年推動逾70項措施。

在辦公及訓練人數持續成長下，華航透過各項節能措施提升能源使用效率，2025年總部園區全年用電量，較2011年園區搬遷初期降低約27%，減少用電達454萬度，從辦公空間、修護棚廠到地面作業，打造兼顧營運效率與環境責任的工作場域。

華航今年第五度參與天合聯盟「航空飛行挑戰」，以「集體動能 Collective Momentum」為主題，首度將示範航班延伸至台北-阿姆斯特丹長程航線，串聯企業夥伴及供應鏈共同投入航空減碳。

此次參訪The Edge進一步呼應「集體動能」精神，透過跨產業交流拓展永續視野，將國際標竿經驗轉化為營運精進的參考，持續推動華航朝2050淨零目標前進。

華航參訪荷蘭知名永續建築The Edge，交流智慧建築、能源管理及永續營運等創新實務。華航總經理陳漢銘（中）、荷蘭分公司總經理龔元昭（右二）、總經理辦公室主任朱桓毅（右一）及Deloitte Director Chelsea Zhou（左二）、Deloitte Manager Floris Evenboer（左一）合影留念。圖／華航提供
華航參訪荷蘭知名永續建築The Edge，交流智慧建築、能源管理及永續營運等創新實務。華航總經理陳漢銘（中）、荷蘭分公司總經理龔元昭（右二）、總經理辦公室主任朱桓毅（右一）及Deloitte Director Chelsea Zhou（左二）、Deloitte Manager Floris Evenboer（左一）合影留念。圖／華航提供

華航持續推動營運場域永續發展，總部園區已取得鑽石級綠建築標章，藉由此次參訪 The Edge 交流智慧建築，作為持續精進營運場域永續發展的借鏡。圖／華航提供
華航持續推動營運場域永續發展，總部園區已取得鑽石級綠建築標章，藉由此次參訪 The Edge 交流智慧建築，作為持續精進營運場域永續發展的借鏡。圖／華航提供

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