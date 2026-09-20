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華航總座赴荷蘭取經 總部2025年用電較2011年降27%

中央社／ 台北20日電

為了推動環境永續，華航桃園總部2025年的全年用電量，較2011年降低約27%，華航總經理陳漢銘日前也參訪荷蘭智慧永續辦公建築，要進一步汲取國際企業永續實務經驗。

為了吸取國外經驗，華航總經理陳漢銘也走訪當地具代表性的智慧永續辦公建築The Edge，實地交流智慧建築、能源管理及永續營運等創新作法。

The Edge為位於荷蘭阿姆斯特丹Zuidas金融商業區的國際知名智慧綠建築，同時也是德勤（Deloitte）荷蘭總部所在地。該建築以物聯網感測、智慧能源管理及永續設計聞名，是國際間具代表性的智慧永續辦公建築案例。

華航指出，勤業眾信（Deloitte Taiwan）為華航長期合作夥伴，近年亦協助華航推動IFRS永續揭露及氣候治理相關工作，華航團隊實地參觀The Edge 智慧辦公空間，深入了解智慧感測、能源管理、地下冷熱儲能及數位化辦公管理等設計與運作，將作為華航持續精進營運場域永續發展的借鏡。

華航說，位於桃園的總部華航園區在辦公及訓練人數持續成長下，透過各項節能措施提升能源使用效率，2025年總部園區全年用電量較2011年園區搬遷初期降低約27%，減少用電達454萬度，從辦公空間、修護棚廠到地面作業，打造兼顧營運效率與環境責任的工作場域。

華航指出，總部從規劃階段即導入生態、節能、減廢及健康等綠建築理念，行政中心大樓取得最高等級「鑽石級」綠建築標章。總部園區占地約4.7公頃，其中綠化面積達1.3公頃、占比約27%，並持續導入再生能源、智慧能源監控、高效率設備及水資源循環利用。

辦公區域及修護工廠並通過ISO 14001環境管理及ISO 50001能源管理等國際標準認證，每年推動逾 70項措施。

中華航空持續推動永續轉型，今年參與天合聯盟SkyTeam「2026 航空飛行挑戰（The AviationChallenge, TAC）」，執飛台北-阿姆斯特丹示範航班。

華航 用電 荷蘭

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