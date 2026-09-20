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中秋節西半部賞月機率高 氣象署：連假後期注意熱帶擾動發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

周五起4天中秋及教師節連假，那裡賞月機率比較高？中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，周五中秋節環境偏東風，水氣從東邊稍微進來，看起來不會太多，但東方部雲層偶爾稍多，西半部整體雲量少，看到月亮機率高，東半部能否看到月亮則要視屆時進來的水氣及雲層量，氣象署會持續追蹤。

鄭傑仁指出，周三起到周六多雲到晴，迎風面及午後其他地區零星或局部雨。連假期間前半天氣穩定，後半就要需留意南邊或菲律賓東方熱帶擾動發展。

鄭傑仁說，台灣東北東方的中颱杜鵑未來兩天接近日本南方海面，通過關東近海，往東北移出去，對台灣天氣沒有直接影響，但未來兩天要前往日本，需留意此颱風動向。

他表示，由於杜鵑颱風與北方冷高壓之間是偏北風環境，今天有零星雲層進入台灣，目前北海岸、桃園以北有零星降雨。午後南部山區降雨較明顯，有局部較大雨勢，其他山區也有零星陣雨。今天北部、東半部高溫約30至31度，中南部約33至34度，局部內陸有35至36度；夜晚、清晨低溫約23至26、27度，北部近山區有更低溫度，要留意日夜溫差大。

鄭傑仁表示，今晚台灣附近仍偏北風，明天大陸高壓東移，周二轉為東北風，後期再逐漸偏東風。菲律賓以東海面本周間有熱帶擾動發展，短期先偏西移動，後續要再觀察。

未來一周降雨趨勢，鄭傑仁指出，明天至周二各地多雲到晴，清晨中部山區、南部地區有零星降雨，午後南部山區有較大雨勢。周二轉東北風，基隆北海岸、宜蘭有零星降雨，其他地區也有局部及午後陣雨。

鄭傑仁表示，周三至周六轉為東風，基隆北海岸、東半部及恆春有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，南部平地、中部以北山區有零星陣雨。連假前半段天氣相對穩定，連假後期則要留意熱帶擾動動向。

溫度方面，本周白天暖熱、早晚稍涼，日夜溫差稍大，低溫普遍在23-26度，但局部地區時有稍低溫。鄭傑仁提醒，20到22日北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼及綠島、馬祖要留意長浪。

明天至周二各地多雲到晴，日夜溫差大。聯合報系資料照
明天至周二各地多雲到晴，日夜溫差大。聯合報系資料照

氣象署 中秋節 連假

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