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早期乳癌新一代抗體藥物複合體如 特洛伊木馬直攻HER2癌細胞

中央社／ 台北20日電

電影「奧德賽」正夯，木馬屠城記再度躍上大銀幕，對早期乳癌病友而言，新一代抗體藥物複合體（ADC）就像「特洛伊木馬」，精準將藥物送進腫瘤內，直攻HER2癌細胞

輔大醫院一般外科主任塗昭江與台大癌醫乳房醫學中心主治醫師李佳真今天透過新聞稿，共同解答常見5大臨床QA，解析早期HER2乳癌的術前輔助治療，又稱前導性治療在縮小腫瘤、爭取乳房保留機會上的關鍵角色，協助病友在抗癌路上走得更有信心與品質。

Q1：剛被確診早期乳癌，雖然知道存活率高，但有機會治癒嗎？

早期乳癌整體5年存活率逾9成，只要病友積極配合正規治療，確實有機會達到「臨床治癒」，也就是長期無復發、如同痊癒狀態。李佳真指出，早期乳癌是指癌細胞尚未遠端轉移，透過手術與輔助治療來根除病灶；現今醫療團隊也會同步規劃乳房外觀保留與重建，助病友重返日常。

Q2：醫師建議我接受「術前輔助治療」，為什麼不直接開刀把腫瘤拿掉呢？

過去早期乳癌標準流程多為先手術、後用藥，塗昭江表示，隨著精準醫療進步，將全身性藥物治療提前至手術前進行的術前輔助治療，先用藥、後開刀具備2大關鍵優勢，包含縮小腫瘤體積提高保乳機會及觀察腫瘤對藥物反應，幫助術後評估是否須調整或追加後續治療。

Ｑ3: 什麼是「病理完全緩解（pCR）」，等同完全治癒嗎？

塗昭江解釋，當顯微鏡下檢查病人術後乳房腫瘤組織、淋巴結檢體，是否有殘存侵襲性癌細胞，若完全找不到，醫學定義為病理完全緩解（pCR）。病理完全緩解不代表治療就此結束，只是未來無事件存活率與整體存活率通常較佳，但並不等於保證未來不會復發，仍須持續追蹤。

Q4：哪些早期乳癌病友，適合接受術前輔助治療？

臨床上，HER2陽性與三陰性乳癌、腫瘤較大（>2公分）或有淋巴結轉移疑慮、期望爭取乳房保留手術等族群適合術前輔助治療；李佳真表示，是否需要術前輔助治療並非單純由個人決定，須由醫療團隊綜合評估腫瘤特性、大小、淋巴轉移狀況等，共同擬定個人化方針。

Q5：新一代ADC是什麼？如何像「特洛伊木馬」一樣，精準將藥物送進癌細胞內？

塗昭江表示，新一代ADC結合標靶導航與化療毒殺，能精準鎖定HER2標記，像特洛伊木馬般將藥物帶進癌細胞內部引爆，降低對正常組織傷害；且具旁觀者效應，可連帶消滅周圍鄰近癌細胞，擴大治療範圍。

李佳真說明，ADC藥物專一性高且副作用相對可控，若出現疲倦、血球下降，或不明原因咳嗽、呼吸喘等症狀，應儘速告知醫療團隊，臨床有輔助藥物能妥善緩解，病友不用過度恐慌，積極與醫療團隊配合可安心治療。

乳癌 癌細胞 抗癌

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