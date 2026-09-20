腎臟「罷工」恐連累腸道 醫揭慢性腎病「腸腎軸」惡性循環

腎臟功能一旦下降，不只影響排尿及代謝廢物，連腸道菌叢也可能跟著失衡。安南醫院腎臟科醫師葉尚恩指出，慢性腎臟病與腸道菌叢存在「腸腎軸」雙向影響，腎功能變差可能讓尿毒素累積、腸道環境惡化，反過來又增加腎臟負擔，形成惡性循環。

葉尚恩表示，腸道內有數以兆計的細菌，不同菌群利用的營養來源不同，有些偏好膳食纖維等醣類，可產生有利腸道健康的代謝物；另一些菌群則較容易利用蛋白質發酵，產生尿毒素前驅物。當腎功能下降，尿毒素排除能力降低，加上腸道菌叢失衡，就可能形成「腎臟排不掉、腸道又製造更多」的狀況。

他指出，尿毒素累積可能影響腸道屏障，進一步引發全身慢性發炎及代謝環境惡化，增加腎臟負擔，要打破腸腎惡性循環，飲食可掌握適度限制蛋白質、增加植物性食物比例兩大原則；但蛋白質並非越少越好，過度限制可能造成營養不良及肌少症，應依腎臟病分期及營養狀況，在醫師、營養師指導下調整。

葉尚恩表示，部分治療也可從腸腎軸著手，例如酮酸胺基酸製劑可減少尿毒素生成，腸道吸附劑則可吸附部分尿毒素前驅物；益生菌可協助調整腸道菌叢，但是否能實質延緩腎功能惡化，仍待更多研究證實。

他提醒，顧腸道是護腎的一環，不能取代正規治療，慢性腎臟病患者仍應控制血壓、血糖及蛋白尿，依病況接受治療，搭配飲食及腸道照護，才能減輕腎臟負擔。