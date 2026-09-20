BMW夢幻車牌明開放競標 3年近2000人標牌未付款成黑名單

BMW夢幻車牌明天開放競標，交通部公路局台北區監理所規畫，21日將開放BMW-1509、BMW-1686至BMW-1707等共21副號牌網路競標、預計23日中午12時決標，得標後未於規定時間內繳款，1年內將禁止參與標牌選號；根據統計，過往3年曾有1930人未付款遭列黑名單。

台北區監理所表示，將於9月21日至9月23日上午12時辦理自用小客（貨）車BMW專案號牌網路競標，開放BMW-1509及BMW-1686至BMW-1707共21副號牌競標。競標者設定的最高競標金額或出價金額達30萬元，須先線上轉帳繳交20%、6萬元保證金後，才能對該號牌持續出價。

得標後須依規定期限繳清全部得標金額，若未於規定時間內完成繳款，所繳交的保證金將予以沒收，並且1年內不得參與號牌競標及選號；根據統計，2023年至2025年未付款列入黑名單人數有1930人。另外，2023年至2025年標牌包含汽車、機車及微型電動二輪車等，平均每年收入約5億元。

公路局提醒，有意競標者，須備妥自然人憑證及信用卡或金融卡，加入「監理服務網」成為會員後即可參與競標，有機會擁有BMW開頭的夢幻車牌號碼。

公路局指出，根據過往標牌紀錄，截至今年9月17日止，車牌競標金額最高紀錄仍由舊式號牌「8888-88」保持，以358萬9000元成交，金額高於新式號牌競標紀錄。

新式號牌自發行後，競標金額以「BBB-8888」位居首位，喊價高達222萬5000元；第2名為「AAA-8888」，以200萬1000元成交；第3名「AKJ-8888」，競標金額為100萬2000元。

其餘依序為「BMW-8888」89萬元、「AMG-8888」88萬9000元、「VVV-8888」88萬1000元、「AAA-9999」66萬1000元、「VVV-6666」65萬3000元、「CAT-8888」57萬6000元、「VVV-1111」40萬2000元；從競標紀錄顯示，「8888」數字組合最受競標者青睞。