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半夜抓蚊子千萬別開燈 旅日作家揭「1妙招」：讓牠自投羅網

聯合新聞網／ 綜合報導
旅日作家魚漿夫婦分享，利用手機手電筒在暗室牆面投射光圈並配合吐氣，能精準誘捕半夜擾人的蚊子。圖／Ingimage
旅日作家魚漿夫婦分享，利用手機手電筒在暗室牆面投射光圈並配合吐氣，能精準誘捕半夜擾人的蚊子。圖／Ingimage

半夜好不容易進入夢鄉，耳邊卻突然傳來惱人的嗡嗡聲。旅日知名作家「魚漿夫婦」日前在臉書分享一招神奇的「打蚊子小技巧」，強調半夜獵蚊千萬別開室內大燈，只需利用手機手電筒在牆上打出光圈，並配合特定動作，就能輕鬆讓蚊子「自投羅網」。

魚漿夫婦在臉書粉專發文表示，許多人半夜被蚊子吵醒時，習慣一怒之下把房內燈光全數打開，翻遍棉被床底到處尋找，但這樣吃虧的永遠是自己。他透露，自從學會以下這項技巧後，就再也沒有為了抓蚊子在房間盲目搜尋過。

維持全黑環境聚焦光點：半夜聽到蚊子聲響時，先將房內所有燈光熄滅，拿出隨身手機開啟手電筒功能，貼近牆壁投射，製造出一個直徑約20公分的圓形亮區。

吐氣釋放二氧化碳訊號：若想大幅加快蚊子現身的速度，可在光圈附近輕輕吐出幾口氣；由於蚊子對人體呼出的二氧化碳訊號極為敏銳，便會循著氣流與微弱光線導引停留在亮區周圍，此時只需精準一掌拍下便能迅速解決。

小坪數臥室效果尤佳：魚漿夫婦也補充，這項誘捕招式特別適用於中小型臥房，若房間空間過大，氣味與光線擴散需要較長時間，蚊子出現的速度可能就會相對延遲。

根據BBC過去針對蚊子覓食行為的科學報導指出，自然界中唯有雌性蚊子會叮咬人類吸血，主因是雌蚊需要人體血液中的豐富蛋白質來促使體內蟲卵發育成熟。

科學研究顯示，蚊子能在距離目標約10公尺的遠處，同時啟動視覺與嗅覺雷達辨識獵物位置；其中，人體呼吸與皮膚代謝排出的大量二氧化碳，正是觸發蚊子嗅覺受器開啟「尋找宿主行為」的核心開關。這也解釋了為何體型較大、新陳代謝旺盛且呼出較多二氧化碳的成年人，往往比幼童更容易成為蚊子的頭號攻擊目標。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言讚嘆，「以前真的會氣到開全燈翻箱倒櫃，這招學起來太省力了」、「難怪每次關燈滑手機，蚊子就直接朝著螢幕衝過來」。不少人也分享自保絕招，包含「開電風扇對著吹，干擾飛行軌跡」、「在床邊備妥電蚊拍待命」、「房門常備日本防蚊掛片」等。

蚊子 棉被 床底 臉書

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