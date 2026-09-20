想領綠鬣蜥移除獎勵先上課 屏東明年開750名9/22報名

外來種綠鬣蜥侵擾造成農業、食物與生物安全等威脅，屏東縣府今年至9月16日移除6.4萬多隻。現階段林保署移除綠鬣蜥政策，若民眾領取政府提供移除獎勵，須每年完成縣府舉辦教育訓練課程，才能取得合格狩獵證，2027年教育訓練，屏東縣府規畫6場次共750名額，10月舉辦，9月22日上午10時在屏東縣府農業處網站報名。

屏東縣府農業處表示，2026年共有657名民間獵人完成受訓，其中132人有繳交綠鬣蜥領取移除獎勵（一般民眾114人、合作獵人18人）。今年至8月發出1035萬8250元，前三名獵人領取領券最多為李男領走131萬350元、劉男108萬2200元，與蘇男95萬4550元。

農業處表示，2027年移除綠鬣蜥教育訓練課程開辦6場共750名額，包括恆春、新園、潮州各一場，與屏東市3場，只要年滿18歲設籍屏東縣的民眾皆可報名參加，9月22日上午10時起在屏東縣府農業處網站「最新消息」連結報名，報名網址：https://www.surveycake.com/s/3qple。

農業處提醒，民眾提高警覺，切勿輕信非縣府公告訓練或報名訊息，如於網路或社群平台看見相關資訊，立即向縣府查證，以免遭受不實訊息誤導甚至受騙。

農業處指出，依據林保署發布獎勵機制，完訓民眾持捕獲綠鬣蜥並將移除資料上傳APP，吻肛長30公分以上可領取300元禮券，未達30公分可領取50元禮券。有意投入綠鬣蜥移除工作縣民參與教育訓練，透過專業課程建立正確且安全移除觀念，守護生態環境。

林保署屏東分署表示，政府未禁止自主移除綠鬣蜥，民眾在確保自身安全及不虐待動物前提下逕為移除。但若要申領政府移除獎勵，須依地方政府規定完成訓練及認證。

屏東分署表示，綠鬣蜥是公告「有危害生態之虞非我國原生物種」，具高度繁殖及適應能力，在南部形成野外族群，並可能啃食紅豆、蔬菜等農作物，造成農業損失。依「野生動物保育法」第21條規定，野生動物有危害農林作物等情形者，得予以獵捕或宰殺。農民如在農田或住家周邊發現綠鬣蜥可自主移除。

外來種綠鬣蜥侵擾造成農業、食物與生物安全等威脅。聯合報系資料照