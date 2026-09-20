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周五起4天中秋連假適合烤肉？粉專：連假後兩天恐有颱風發展

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今明兩天台灣偏北風環境，全台天氣多雲到晴。聯合報系資料照
今明兩天台灣偏北風環境，全台天氣多雲到晴。聯合報系資料照

周五起就是4天中秋節及教師節連假，不少民眾關心天氣狀況。天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，中秋節連假目前看來前兩天各地仍是晴時多雲的好天氣，後面兩天在台灣東南方海面有颱風發展，有可能通過呂宋島或巴士海峽往南海前進，會讓東半部及南部地區的降雨變多，不過還有一周時間，需持續觀察之後預報變化。

最近天氣，廖于霆表示，今天環境轉為偏北風，全台大多為多雲到晴。北部氣溫23至31度，降雨機率0%至30%，迎風面桃園以北偶有零星短暫陣雨；中部氣溫25至33度，降雨機率0%至20%，天氣多雲時晴。

至於南部晴時多雲，氣溫26至33度，降雨機率0%至30%，山區午後有局部雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；東部氣溫23至31度，降雨機率20%，天氣晴時多雲。

廖于霆指出，明天持續受高壓邊緣偏北風影響，全台多維持多雲到晴。北部氣溫23至31度，降雨機率0%至20%，基隆北海岸與東北部有零星短暫陣雨；中部氣溫25至33度，降雨機率0%至20%，天氣晴時多雲。

至於南部氣溫26至33度，降雨機率0%至40%，午後山區仍有局部短暫陣雨；東部氣溫23至30度，降雨機率20%，天氣晴時多雲。基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生機率，沿海活動請注意安全，早晚氣溫稍涼。

廖于霆表示，未來一周台灣附近受高壓邊緣影響，全台大多維持多雲到晴，早晚氣溫稍涼天氣型態。颱風杜鵑位於日本南方海面，預估周一將侵襲日本東京千葉一帶，預料將帶來強風豪雨，對航班也有影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

連假 烤肉 中秋節

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