吳德榮：颱風杜鵑大迴轉 日本關東防強風豪雨

氣象專家吳德榮今天表示，中颱杜鵑在日本南方海面，逐漸轉北再轉東北，延續大迴轉路徑，關東地區防強風豪雨；台灣22日前水氣少，晴朗偏熱，中秋連假水氣略增，後期關注熱帶系統活動。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新中央氣象署颱風消息顯示，第24號中度颱風杜鵑在日本南方海面，逐漸轉北、再轉東北，延續大迴轉的路徑。

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，杜鵑的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本本州近海，個別模擬路徑也已大幅收斂，不確定性縮小，颱風中心雖未登陸日本，但今明兩天暴風圈仍將為日本關東帶來豪雨及強風的威脅，若有相關行程需注意。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天為偏北風、水氣少，各地晴朗穩定，白天偏熱、夜微涼，中午前後慎防紫外線，山區偶有局部短暫雨；明天、22日轉微弱東北風、水氣仍少，各地晴朗穩定，白天偏熱、夜微涼，中午前後慎防紫外線，午後中南部山區偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，23日至26日轉偏東風，東側水氣略增，西半部晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫降雨，東半部多雲時晴，偶有局部少量降雨；27日、28日中秋連假最後兩天，台灣附近有熱帶系統活動，各國模擬差異很大，尚待持續觀察。