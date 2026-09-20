藝術家廖迎晰、鄭皓仁雙人亞洲巡迴展 首站在台中清水展出

藝術家廖迎晰與鄭皓仁「化境∞無界」雙個展亞洲巡迴展首站，昨日在台中市清水區科元藝術開展，鄭皓仁以虛實的筆墨線條，到廖迎晰的雕塑，兩種不同的藝術生命，在同一個「境」中彼此映照，這項水墨結合雕塑的展覽展出至10月3日。

兩位攜手聯展的藝術家廖迎晰與鄭皓仁，目前是博士班同學，這次合作辦展，以各自的生命經驗與創作語彙在展覽中交融，亞洲巡迴展首站，選在台中清水科元畫廊出發，接著將前往中國廣東，以及上海、廈門、東京、香港等地持續展開為期半年的巡迴展。

「化境∞無界」雙人展以「化」為始，以「境」為心，以「無界」為方向。此次廖迎晰和鄭皓仁兩位藝術家的雙個展，讓雕塑與水墨兩種看似不同的藝術語言，在同一空間裡相遇。水墨以筆墨、留白、濃淡與氣韻構築精神之境；雕塑則以形體、材質、光影與空間，讓無形的意念獲得可以被感知的存在。

台中市墨海藝術協會理事長廖迎晰指出，「化境」是一種轉化，從具象走向抽象，從物質走向精神，從觀看一件作品，逐漸進入內在的感受。

廖迎晰表示，「∞」象徵循環、延伸與沒有終點的可能，也呼應我們對藝術的理解，創作不是抵達一個答案，而是不斷跨越既有的自己。「無界」因此不只是形式上的跨界，更是一種精神狀態。當水墨走出紙面，當雕塑不再只是物體；當東方傳統的氣韻與當代藝術的空間思維彼此交融，媒材的界線開始消失，留下的是人與作品之間最直接的感知。

藝術家鄭皓展出的水墨作品「墨陌」。圖／廖迎晰提供