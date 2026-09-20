乳癌確診不一定先開刀 新一代藥物如「特洛伊木馬」精準攻癌

確診乳癌，第一步一定要開刀嗎？隨著精準醫療進步，早期乳癌治療逐漸從過去「先手術、後用藥」，轉向依據腫瘤特性，評估是否先接受藥物治療。醫師指出，透過術前輔助治療，不僅有機會縮小腫瘤、提高乳房保留機會，還能觀察癌細胞對藥物的反應，作為術後調整治療的重要依據。

輔大醫院一般外科主任塗昭江表示，早期乳癌整體五年存活率已超過九成，透過手術及適當的輔助治療，有機會達到長期無復發的臨床治癒狀態。現代乳癌治療不只追求清除癌細胞，也重視乳房外觀、減輕副作用及維持生活品質，讓病友治療後能重返家庭與職場。

台大癌醫乳房醫學中心主治醫師李佳真指出，早期乳癌是指癌細胞尚未發生遠端轉移，手術仍是根除病灶的重要手段，但不代表所有患者都必須立即開刀。對於HER2陽性、三陰性乳癌，或腫瘤較大的患者，可評估先接受術前輔助治療，再進行手術。

塗昭江指出，術前治療有兩大優勢。首先，原本腫瘤較大、可能需要全乳切除的患者，若用藥後腫瘤縮小，有機會改採乳房保留手術。其次，醫師能直接觀察腫瘤對藥物的反應，並根據術後檢體結果，決定是否需要調整後續療程。

其中，醫師特別重視「病理完全緩解」（pCR）指標。塗昭江說，這是指術後檢查乳房及淋巴結檢體時，已找不到殘存的侵襲性癌細胞。達到病理完全緩解，通常代表治療反應良好，未來復發風險相對較低，但不等於保證永不復發，患者仍須完成療程並定期追蹤。

至於哪些人適合術前治療？李佳真表示，醫療團隊會綜合評估癌症亞型、腫瘤大小、淋巴結狀況及患者保乳意願。包括HER2陽性或三陰性乳癌、腫瘤大於兩公分、有淋巴結轉移疑慮，以及希望爭取保乳機會的患者，都是重要評估對象。

在新興治療方面，抗體藥物複合體（ADC）受到關注。塗昭江形容，HER2 ADC如同希臘神話中的「特洛伊木馬」，利用抗體辨識癌細胞表面的HER2標記，將具有殺傷力的藥物帶入癌細胞內，結合標靶治療與化療的特性；部分藥物還具有「旁觀者效應」，可進一步作用於鄰近癌細胞。

不過，精準治療不代表完全沒有副作用。李佳真提醒，接受ADC治療期間，若出現疲倦、血球下降，尤其是不明原因咳嗽、呼吸喘等症狀，應立即告知醫療團隊，評估是否發生肺部等不良反應，切勿自行停藥或延誤就醫。