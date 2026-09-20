永慶盃路跑1.6萬人齊聚總統府前 長庚力挺健康幣：未來跑步也能省很大

清晨5時，天色才剛透亮，總統府前已湧入大批跑者。第17屆長庚永慶盃路跑今日登場，共吸引1.6萬人熱情響應。今年以「運動，就從現在開始！」為主題，鼓勵民眾甩開藉口、養成規律運動習慣。隨著衛福部「健康幣」即將上路，長庚醫院也表態全力配合，期待未來路跑等健康促進活動能納入獎勵機制，讓民眾跑出健康，也能累積健康幣。

長庚決策委員會主委程文俊表示，永慶盃路跑自2010年開辦，至今已邁入第17屆，始終以「健康、公益、家庭日」為核心。今年適逢長庚創院50周年，醫院不僅致力於疾病治療，更希望將健康照護延伸至預防醫學，讓民眾在生病之前，就能透過運動與健康生活降低疾病風險。

程文俊指出，長庚長期投入兒少近視防治、健康體位、口腔保健及受虐兒少照護，也將醫療資源帶進社區與偏鄉，每年舉辦近4000場健康促進活動，服務約20萬人次。永慶盃路跑正是其中規模最大的活動，希望透過賽事帶動民眾平時運動，而非只有活動當天才起身跑步。

隨著健康幣預計10月1日上路，全台規模最大的長庚體系如何參與也成為焦點。程文俊說，長庚每年有近4000場健康促進活動，未來將全力配合政策，扮演政府與民眾之間的橋樑。他尤其期待路跑等活動能逐步納入健康幣獎勵，讓民眾為了參加路跑而持續鍛鍊，進一步串連完整的健康促進歷程。

「參加路跑的人，平常一定要運動。」程文俊認為，路跑不只是單次活動，更能成為培養運動習慣的動力。如果未來健康幣能與路跑結合，可望讓更多民眾願意踏出第一步，將健康促進融入日常生活。

長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦指出，健康幣透過獎勵措施，可提高民眾參與健檢、篩檢及健康活動的意願。醫療院所也能規劃健康商品或服務優惠，讓民眾累積的健康幣有更多使用管道，形成鼓勵健康行為的正向循環。

第17屆長庚永慶盃路跑活動由長庚決策委員會主委程文俊、副主委陳建宗及各院院長與貴賓共同鳴槍，10.5公里競賽組及3公里休閒組陸續起跑。綿延不絕的跑者形成壯觀人龍，不少家庭攜老扶幼一同參與，展現全民運動的活力。

活動現場除競賽獎金與摸彩，也設置健康促進攤位，讓民眾在享受運動樂趣之餘，獲得實用的健康知識。程文俊強調，運動不必等待特別的日子，從今天踏出第一步，才是健康生活的真正起點。

長庚決策委員會主委程文俊鼓勵全民踏出運動的第一步，養成規律運動習慣，真正活得健康、活得有品質。 記者廖靜清／攝影