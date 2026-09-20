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中午「秋老虎」但早晚涼、溫差10度 粉專揭原因

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
最近中午熱得像夏天但早晚涼，溫差達10度上下。聯合報系資料照
最近中午熱得像夏天但早晚涼，溫差達10度上下。聯合報系資料照

秋天了，最近水氣少，中午熱得像夏天但早晚涼，溫差達10度上下。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，東北季風減弱時，容易出現「秋老虎」。

「林老師氣象站」指出，昨天台北科教館白天最高溫衝到33.5度，夜晚又因輻射冷卻效應，氣溫降至23.6度，溫差達9.9度。中南部也類似，南投草屯昨溫差10.6度，屏東竹田國中日夜溫差也在9.7度。

分析日夜溫差轉大原因，「林老師氣象站」說，首先是9月進入季節轉換期，大陸冷高壓逐漸開始建立，東北季風逐漸增強。東北季風通常會帶來較乾、較涼的空氣，清晨最低溫下降比夏季明顯。

第二，空氣變乾，夜間輻射冷卻變強。「林老師氣象站」指出，當晴朗、乾燥的夜晚，透過地表向外放出長波輻射，熱量快速散失，近地面氣溫就會下降。當夏季水氣很多、雲量較多時，雲層就會減少地表向外的有效長波散熱，夜間不容易進行輻射冷卻降溫。

第三，9月的太陽輻射仍然強烈，白天日照時間也還不短，也使得地表快速增溫；通常會集中在每日的10至14時，高溫達到顛峰。

「林老師氣象站」也表示，東北季風減弱時，容易出現「秋老虎」。當東北季風減弱，加上副熱帶高壓增強時，天空雲量減少，天氣轉晴，白天太陽加熱很強，很容易形成「早晚像秋天，中午像夏天」的天氣型態，溫差顯著增大。

此外，「林老師氣象站」說，台灣地形會把日夜溫差再放大，最易發生在中南部內陸、盆地、河谷地區。白天的太陽輻射強，地表明顯增溫，山谷熱量累積，白天高溫較高。到了夜晚，環境風場減弱，天空晴朗，加上輻射冷卻，近地面冷空氣累積，使得最低溫開始下降，日夜溫差增大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

秋老虎 南投 東北季風

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