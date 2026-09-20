中颱杜鵑大迴轉今明日本關東豪雨 吳德榮：連假後兩天有熱帶系統活動

去日本要注意。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，中颱杜鵑在日本南方海面，逐漸轉北、再轉東北，延續大迴轉的路徑。

吳德榮說，最新（19日20時）歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，杜鵑的系集平均路徑大致在日本南方海面向東北大迴轉，經日本本州近海，個別模擬路徑也已大幅收斂，不確定性縮小，颱風中心雖未登陸，但今、明兩天暴風圈仍將為日本關東帶來豪雨及強風的威脅，若有相關行程需注意。

最近天氣，吳德榮指出，今日弱北風、水氣少，各地晴朗穩定，白天偏熱、夜微涼；中午前後、慎防紫外線（過量及危險級）；山區偶有局部短暫降雨的機率。

今各地區氣溫如下：北部21至33度、中部23至36度、南部24至36度及東部21至34度。

吳德榮指出，明日、周二微弱東北風、水氣少，各地晴朗穩定，白天偏熱、夜微涼，中午前後、慎防紫外線（過量及危險級）；午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率。周三至周六轉偏東風，東側水氣略增；西半部晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率，東半部多雲時晴，偶有局部少量降雨的機率。

至於下周日、一（27、28日）連假最後兩天，吳德榮說，台灣附近有熱帶系統活動，對天氣的影響各國模擬差異很大，尚待持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。