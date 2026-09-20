亞運開幕 中華隊110人拚首金

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
名古屋亞運昨晚開幕典禮，中華代表團由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜擔任掌旗官，率一一○人大團出場。特派記者陳正興／攝影
名古屋亞運昨晚開幕典禮，中華代表團由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜擔任掌旗官，率一一○人大團出場。特派記者陳正興／攝影

二○二六名古屋亞運昨晚在瑞穗公園陸上競技場舉行開幕典禮，亞運聖火在主場館點燃，宣告本屆賽會展開。中華代表團由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜擔任掌旗官，率一一○人大團出場，迎接今天全面展開的各項賽事。

中華代表團今即將迎接獎牌進帳，其中軟網男、女團是保底銅牌，有望力拚本屆「首金」；空手道女子個人型簡慧萱、射擊女子十公尺空氣步槍、游泳女子兩百公尺蝶式的韓安齊及武術女子太極劍，也都有望站上頒獎台。

日本暌違卅二年再次舉辦亞運，日本天皇德仁夫婦、秋篠宮文仁親王夫婦昨天蒞臨開幕式。中華代表團排在第卅六位進場，當現場唱名出場時，現場民眾爆出一陣熱烈的歡呼聲。

本屆亞運開幕典禮以「和諧的心跳」為設計核心，舞台、聖火台及表演內容都圍繞著「心」的概念，以心跳與脈搏波創造出「共鳴」，並以多元色彩代表亞洲各國的多元與團結。

傳遞聖火的環節，依序由角力選手藤波朱理、「日本蛙王」北島康介、短跑名將伊東浩司、羽球選手高橋禮華、鏈球傳奇室伏廣治接棒，之後再由室伏廣治將聖火傳遞給父親室伏重信，父子檔共同走上心形聖火台，點燃本屆名古屋亞運聖火。

今年名古屋亞運為了撙節開支，各方面都可見「極簡」風格，開幕式門票雖一度據稱全完售，但是昨天現場觀察，三萬人的座位席仍留下許多空位，氣氛也顯得較以前冷清。

亞運 中華隊 聖火

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