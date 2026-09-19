八重山丸號基隆-石垣島無預警停航 港務公司：貨運服務遲未啟動

眾所期盼的基隆、石垣島定期渡輪「八重山丸號」YAIMAMARU，無預警傳出10月將暫停營運，傳出跟開航至今仍難以啟動貨運業務有關。港務公司表示，後續復航與否將尊重船公司營運策略，但台灣軟硬體設備皆已準備好，可以隨時配合業者規畫。

YAIMAMARU今年5月28日首航，每周2班往返基隆與石垣島，但營運3個多月後，如今卻傳來暫停營運消息。八重山株式會社表示，是因為貨物裝卸作業至今仍未全面展開，且包括燃油成本飆升，營運成本超出預期。華岡集團強調不是斷航，下周會再與日方詢問未來規畫。

港務公司表示，YAIMAMARU原先規畫同時經營客運及貨運業務，但開航3個多月以來，仍暫未有載貨，與一般客貨渡輪營運型態不同。

港務公司指出，航線後續營運及復航規劃，將視船公司整體營運策略而定。基隆港務分公司既有旅客服務、通關動線及碼頭等相關設施均已具備服務國際客運航線之條件，停航期間亦將持續維持各項設施及作業量能，隨時配合業者復航規劃。