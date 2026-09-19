「部長阿伯」彭啓明對話小小氣候委員 共寫氣候未來

「2026 大 FUN 凱道」今熱鬧登場，首度走進總統府大禮堂舉辦第一屆「兒童氣候變遷高峰會」。環境部長彭啓明化身「部長阿伯」，彎下腰說繪本、認真聆聽全台兒童委員的犀利提問與創意建言，更當場許下承諾「你們今天提的所有工作，就是我身為部長最重要的工作！」彭啓明也和孩子相約12月再見面，回頭看看哪些事情已經開始改變，讓今天的對話不只停在總統府，而是一步步成為實際行動。

彭啓明一早現身總統府「南苑」閱讀區，手持「不塑小豬 PK 塑料怪」環境繪本，用生動活潑的語調為現場大小朋友說故事，透過趣味問答帶領孩子理解海洋保育與源頭減塑，讓氣候行動從繪本走進日常。

走進總統府大禮堂的高峰會現場，彭啓明更全神貫注聽取來自北、中、南、東各地兒童委員的報告。面對孩子們天馬行空卻切中核心的建言，他頻頻點頭讚許，甚至笑稱孩子們的專業度「都可以直接來環境部上班了！」

除了總統府內的兒童氣候變遷高峰會對話，凱達格蘭大道也化身為大型「氣候變遷小學堂」。環境部氣候變遷署設置「Cool Map抗高溫涼適地圖」設置互動體驗，讓小朋友學習在炎熱天氣下認識涼適點、尋找附近涼適點及做好防熱準備；資源循環署則推出「小小維修師傅」體驗區、「小老闆二手市集」，透過拆解、修復、再生等闖關任務，讓親子從修理玩具及小家電開始，認識資源循環概念，將「珍惜物品、延長使用」轉化為日常生活親手實踐的行動。

環境部強調，氣候變遷不是遙遠的未來，而是孩子正在成長的世界。從找到一個涼適點、認識一棵樹、修好一件物品，到勇敢向政府提出一個問題，每一個看似微小的行動，都可能成為改變未來的起點。，環境部將持續與兒童及社會各界對話，讓下一代不只是氣候政策的受益者，更是共同打造韌性未來的重要夥伴。