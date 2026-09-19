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WADM以台灣為基地推動國際災防合作 林佳龍：共同提升災防韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
林佳龍18日晚間出席WADM歡迎晚宴，與來自各國的夥伴餐敘。 聯合報系資料照
林佳龍18日晚間出席WADM歡迎晚宴，與來自各國的夥伴餐敘。 聯合報系資料照

「世界災害管理聯盟」（WADM）19日上午在總統賴清德親自宣布下正式成立。外交部長林佳龍表示，台灣長期面對颱風與地震威脅，也在一次次挑戰中累積深厚防災經驗，提升社會整體韌性，這些寶貴經驗應是屬於全人類的共同資產，值得與世界分享。未來WADM將以台灣為基地，透過專業訓練、資訊分享、能力建構與聯合演練，共同提升災防韌性，讓台灣的經驗與能力持續貢獻世界、為世界加值。

林佳龍18日晚間出席WADM歡迎晚宴，與來自各國的夥伴餐敘。他表示，颱風、地震與氣候變遷帶來的災害不分國界，唯有團結一致才能共同面對。帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）致詞時提到，預期而來的強烈聖嬰現象，可能為帛琉帶來嚴重乾旱挑戰；史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）也表示，災害沒有國界，「沒有一個國家小到無法貢獻，也沒有一個國家強大到能夠獨自應對」，這些話正說出WADM成立的初衷。

林佳龍指出，過去擔任台中市長、交通部長期間，每逢颱風、地震或豪雨，都會親自參與災害應變與指揮，也因此深刻體會台灣長期累積的防災經驗值得與世界分享。擔任外交部長後，他積極倡議成立涵蓋災前預防、預警、緊急應變到災後復原的國際合作平台，如今WADM正式成立，也實現了這項願景。

林佳龍感謝所有參與聯盟、擔任創始會員國的友邦，以及來自美國、日本、英國、德國、荷蘭、波蘭、土耳其、菲律賓等國的夥伴。他表示，各國夥伴的參與，讓WADM從起步之初，就成為台灣連結世界的重要平台。未來聯盟也將運用台灣在人工智慧、無人機及資通訊科技的優勢，提升災防合作效能，並串聯政府、產業、學術界與公民社會組成「Teams of teams」協作聯隊，把各方專長轉化為守護生命的力量。

林佳龍也感謝賴清德對WADM的支持，以及內政部長劉世芳率領消防署與外交部密切合作，讓WADM成為「總合外交」跨部會協力的具體成果。他表示，「WADM今天成功邁出第一步」，期待未來有更多國家、城市與專業組織加入，透過聯盟共同提升災防韌性，讓台灣的經驗與能力繼續貢獻世界、為世界加值。

林佳龍 韌性 災害

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