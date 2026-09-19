中油：國際油價上漲 下周汽柴油凍漲、維持亞鄰最低價

中油19日宣布，自21日凌晨零時起，至9月27日晚上12時止，汽、柴油價格皆不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油指出，沙烏地阿拉伯東西向輸油管線遇襲關閉，嚴重衝擊全球原油供應，國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B本周（9月14日至9月18日）之周均價為每桶125.76美元，較前一周（9月7日至9月11日）周均價115.61美元，上漲10.15美元，新臺幣對美元匯率貶值0.267元，依油價公式計算，漲幅為7.76%。

中油強調，為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，9月21日至9月27日台灣中油公司各再加碼吸收9.3元及11.3元，合計汽、柴油各共吸收13.0元及13.4元，國內汽、柴油價格皆不調整。

中油指出，公司自2月28日至9月20日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約219.2億元。