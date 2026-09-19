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流感單周21死迎高峰！自費疫苗開打年輕族搶爆 醫曝：必打3大關鍵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
新竹陳姓粉領族（左）因有出國出差需求，今到台中自費接種流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
新竹陳姓粉領族（左）因有出國出差需求，今到台中自費接種流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供

流感疫情日趨嚴峻，疾管署統計，上周類流感門急診就診達13.6萬人次、21例死亡，預估中秋節前後達高峰。台中市小兒科醫師施勝桓說，自費流感疫苗昨開放施打，統計他的門診這2天已有逾30名年輕族搶在公費疫苗開打前接種，由於今年流感3株病毒株全更新，建議民眾一定要打、不分廠牌盡快趕在高峰期前接種。

施勝桓說明，自費流感疫苗昨天開打以後，詢問的電話不斷，有出國留學的學生，也有遠從新竹、高雄等地為出差需求趕來施打，二天下來，已有逾30人接種疫苗。

住台中的李姓男子昨天搶得頭香，第一個自費接種高端流感疫苗。李男表示，他每年都打流感疫苗，前年因有打到高端流感疫苗，沒有不舒服，感覺效果不錯，就一直打高端流感疫苗，今年也援往例昨天一早就到診所自費打疫苗，提早增加保護力。

住新竹的31歲陳姓粉領族說，她因為工作有出國出差的需求，若等公費疫苗，可能第二輪也排不上，因此她從臉書搜尋到高端流感疫苗昨開打，今天特地南下台中來接種，早打早安心。

施勝桓建議，一、今年流感3株病毒株全更新，民眾幾乎都沒有抗體，建議一定要接種；二、中秋、十月連假假期多，一定要在假期前趕快接種，及早建立保護；三、鼓勵不分年齡層不分品牌，趕快接種流感疫苗以建立保護網。

台中市衛生局公布，今年公費流感及新冠疫苗10月1日起分兩階段開打，採「先到貨、先使用」原則，今年公費流感疫苗採用三價疫苗，包含A型H1N1、H3N2及B型維多利亞株，標準型疫苗共有東洋、GSK、賽諾菲、國光及高端5個品牌，其中東洋、GSK及賽諾菲適用於滿6個月以上民眾，國光及高端適用於3歲以上民眾。依中央規定採「先到貨、先使用」原則，不接受指定品牌，民眾接種前可先向醫療院所詢問。

台中李姓男子（右）昨搶頭香，第一個到施勝桓（左）小兒科診所自費接種流感疫苗。圖／施勝桓提供
台中李姓男子（右）昨搶頭香，第一個到施勝桓（左）小兒科診所自費接種流感疫苗。圖／施勝桓提供

流感 疾管署 疫苗

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