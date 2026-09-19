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不敢漲了？中油宣布下周油價凍漲 汽油每公升政府豪氣吸收13元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油宣布下周油價凍漲。擴大減稅及中油吸收，合計汽、柴油每公升各共吸收13.0元及13.4元。圖／中油提供
中油宣布下周油價凍漲。擴大減稅及中油吸收，合計汽、柴油每公升各共吸收13.0元及13.4元。圖／中油提供

中油19日宣布，下周油價凍漲，自9月21日凌晨零時起至27日午夜12時止，汽、柴油價格均不調漲，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油指出，沙烏地阿拉伯東西向輸油管線遇襲關閉，嚴重衝擊全球原油供應，國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B本周（9月14日至9月18日）的周均價為每桶125.76美元，較前周（9月7日至9月11日）周均價115.61美元，大漲10.15美元，加上新台幣對美元匯率貶值0.267元，依油價公式計算漲幅為7.76%。

計算凍漲油價代價，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，9月21日至9月27日中油各再加碼吸收9.3元及11.3元，合計汽、柴油每公升各共吸收13.0元及13.4元，讓國內汽、柴油價格維持現況。

中油統計，自2月28日美伊開戰起至9月20日，中油執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約219.2億元。

中油表示，將持續掌握國際政經情勢及油品市場供需變化，同時配合政府穩定物價政策，滾動檢討汽柴油價格調整策略。

中油 油價 汽油 柴油

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