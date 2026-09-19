影／北海岸國際風箏節「尋龍記」 巨型龍形風箏飛上天爭奇鬥豔

「新北市北海岸國際風箏節」今天在石門白沙灣登場，今年以「尋龍記」為主題，巨型龍形風箏及各式Q版恐龍風箏搬上天空。邀請義大利等多國的國際團隊及台灣在地專業風箏團隊共11隊現場交流。上午風不大，一度飛不上天空，直到下午3時才起風，各式風箏飛上天空，爭奇鬥豔。

來自巴西、旅居義大利的風箏藝術家Guilherme Linares Palau，作品巧妙結合了巴西人的熱情純真與義大利的優雅設計。他創作的「向日葵」、「烏龜紳士」與「毛毛蟲」等造型風箏生動吸睛，今年他將特別帶著妻子Gheno Sandra一同出席，聯手放飛大型風箏，十分壯觀。

今天風箏表演由亞洲國際風箏聯合會統籌，邀請邀請義大利、巴西、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、泰國、印尼等國際團隊及臺灣各地11隊專業風箏團隊同場交流。

今年活動將永續、多元共融及性別平等融入策展。白沙灣遊客中心旁草皮及木棧道周邊則以「風之彩境」打造風動藝術景觀。舞台區下午安排性別平等劇場、親子馬戲、客家文化、音樂、原住民文化及特技雜耍等節目，從空中風箏到地面都有表演，吸引很多遊客到場。

明天交通部觀光署北觀處在白沙灣遊客中心前廣場將接續舉辦「2026北海岸浪起來」白沙灣追風音樂會，邀請民眾吹海風、聽音樂。上午11時至下午5時各表演輪番登台，從清亮女聲、溫暖情歌、實力唱腔到充滿活力的樂團演出，陪伴民眾從白天一路享受至傍晚的海灣音樂時光。

國際風箏達人帶來的25米毛毛蟲氣囊風箏及向日葵風箏。記者游明煌／攝影

北海岸國際風箏節「尋龍記」，巨型龍形風箏飛上天爭奇鬥豔。記者游明煌／攝影

北海岸國際風箏節「尋龍記」，巨型龍形風箏飛上天爭奇鬥豔。記者游明煌／攝影

國際風箏達人帶來的25米毛毛蟲氣囊風箏及向日葵風箏。記者游明煌／攝影

北海岸國際風箏節「尋龍記」，巨型龍形風箏飛上天爭奇鬥豔。記者游明煌／攝影