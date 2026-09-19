快訊

亞運／中華代表團13種類、計110人參與開幕典禮 李洋現身觀眾席

同事不知冰櫃藏屍6天…狠心男疑預謀殺泰女友 運屍畫面曝光

旅日注意！杜鵑颱風增強為中颱 下周一影響日本關東、東北地區

聽新聞
0:00 / 0:00

提早退休享清福 研究揭恐增失智症、酒精使用障礙風險

中央社／ 台北19日電
上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照

國衛院分析逾240萬名45至64歲國人資料發現，提早退休失智症酒精使用障礙風險增加有關，且私人企業員工與低收入族群風險較高，公務員或高收入者未觀察到顯著風險上升。

為了解「提早離開職場」對精神與認知健康的長期影響，國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心研究員級主治醫師吳其炘，與中心研究團隊合作，運用台灣全民健康保險資料庫，納入超過240萬名45至64歲族群，進行長期追蹤分析。

研究結果顯示，提早離開職場與失智症及酒精使用障礙的風險增加有關；即便排除離開職場後1至5年內發病個案，罹患失智症風險依然真實存在。

吳其炘分析，前者可能反映職場中的認知刺激與社交互動，對維持大腦功能具有保護作用；後者則可能與生活重心改變、角色轉換，或以飲酒因應孤獨與壓力有關。

研究也發現，提早退出職場帶來的影響並不平均。私人企業員工及低收入族群面臨的風險較高；公務員或高收入者因擁有較穩定經濟保障與社會資源，未觀察到顯著風險上升。

至於憂鬱、焦慮及睡眠障礙，經調整後，並未發現與提早離開職場有顯著關聯，顯示過去研究觀察到的部分風險，可能是早期症狀促使當事人離開職場，而非退休本身所造成。

國衛院近日在臉書（Facebook）提醒，退休不只是生活型態轉換，更需要維持社交與認知活動，建議提早退職者積極參與社會活動、維持認知刺激並建立良好的支持網絡，在享受退休生活同時，也為健康老化打下基礎。相關成果已刊登於2026年4月的國際期刊Journal of Mental Health。

失智症 退休 酒精 上班族 職場 國衛院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科學人／每日一杯含糖飲料 胃癌風險恐增2.45 倍？

陪妻檢查竟也確診失智！78歲翁穩定控制10年 醫：失智不等於失去生活

失智不只忘東忘西…還會妄想、情緒改變 基隆長庚籲別拖到中重度才就醫

科學人／早餐太晚吃會影響壽命？研究：中午才吃死亡風險高近3成

相關新聞

旅日注意！杜鵑颱風增強為中颱 下周一影響日本關東、東北地區

杜鵑颱風下午增強為中颱，預計下周一最影響日本關東地區，有旅日計畫的民眾要特別留意。至於台灣未來一周並沒有太明顯的天氣系統影響，回歸迎風面降雨及午後陣雨為主，各地多多雲到晴。

台鐵2173次區間車又出事！旅客做運動不聽勸 遭解除運送契約竟攻擊車長

台鐵2173次區間車接連兩天發生旅客滋事行徑，台鐵公司表示，今天上午1名旅客從板橋站上車後在車廂內做運動，經車長規勸不聽，疑不願配合下車，涉嫌攻擊車長後跑到其他車廂，鐵路警察獲報後在桃園站將該名旅客帶下車。

車呢？8司機臨時請假國光客運擅自砍班次 民怨客服不通：公路局該管管

國光客運往返台北、宜蘭路線，今天上午有多班車次脫班，旅客抱怨時間到卻沒車發，客服電話完全打不進去。公路局一查才發現，竟有8名駕駛臨時請假，才會導致1878及1879兩班次嚴重未依標表發車。針對國光擅自減班，公路局也將依規定舉發。

杜鵑颱風+鋒面雙重影響 粉專：明後天日本關東強降雨

杜鵑颱風明天、下周一可能影響日本天氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，根據明天至下周一的降雨模擬，受到杜鵑颱風及鋒面雙重影響，日本關東地區、東北風雨明顯。

毒駕後想合法上路至少等4年！交通部修4法 最快今年第4季上路

毒駕問題猖狂，交通部一次預告修正相關四法，將毒駕防範全面法制化，最快今年第四季上路。未來因毒駕遭吊銷駕照者，若想重新考照，須先經3年禁考期，並完成防制教育訓練與戒癮治療；考照通過後，還須面臨長達1年的發照觀察期。換言之，毒駕者若想再度合法上路，至少得等上4年。

新自強號太髒遭空氣塗鴉卻檢討員工？台鐵：僅告知不可再犯

台鐵新自強號車廂日前因積灰太厚，員工搞笑利用灰塵塗鴉出可愛卡通圖案，引發外界關注。沒想到台鐵第一時間除清潔車廂外，還傳出要懲處塗鴉員工，對此台鐵回應，只有請當事人提出說明報告，並警告不可再犯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。