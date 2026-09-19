提早退休享清福 研究揭恐增失智症、酒精使用障礙風險

國衛院分析逾240萬名45至64歲國人資料發現，提早退休與失智症、酒精使用障礙風險增加有關，且私人企業員工與低收入族群風險較高，公務員或高收入者未觀察到顯著風險上升。

為了解「提早離開職場」對精神與認知健康的長期影響，國家衛生研究院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心研究員級主治醫師吳其炘，與中心研究團隊合作，運用台灣全民健康保險資料庫，納入超過240萬名45至64歲族群，進行長期追蹤分析。

研究結果顯示，提早離開職場與失智症及酒精使用障礙的風險增加有關；即便排除離開職場後1至5年內發病個案，罹患失智症風險依然真實存在。

吳其炘分析，前者可能反映職場中的認知刺激與社交互動，對維持大腦功能具有保護作用；後者則可能與生活重心改變、角色轉換，或以飲酒因應孤獨與壓力有關。

研究也發現，提早退出職場帶來的影響並不平均。私人企業員工及低收入族群面臨的風險較高；公務員或高收入者因擁有較穩定經濟保障與社會資源，未觀察到顯著風險上升。

至於憂鬱、焦慮及睡眠障礙，經調整後，並未發現與提早離開職場有顯著關聯，顯示過去研究觀察到的部分風險，可能是早期症狀促使當事人離開職場，而非退休本身所造成。

國衛院近日在臉書（Facebook）提醒，退休不只是生活型態轉換，更需要維持社交與認知活動，建議提早退職者積極參與社會活動、維持認知刺激並建立良好的支持網絡，在享受退休生活同時，也為健康老化打下基礎。相關成果已刊登於2026年4月的國際期刊Journal of Mental Health。