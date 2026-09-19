聽新聞
0:00 / 0:00
旅日注意！杜鵑颱風增強為中颱 下周一影響日本關東、東北地區
杜鵑颱風下午增強為中颱，預計下周一最影響日本關東地區，有旅日計畫的民眾要特別留意。至於台灣未來一周並沒有太明顯的天氣系統影響，回歸迎風面降雨及午後陣雨為主，各地多多雲到晴。
中央氣象署預報員賴欣國表示，杜鵑颱風今天下午2時增強為中颱下限，已達巔峰，接下來將漸漸減弱。未來杜鵑將朝西北前進，明天北轉往東北方向，接近日本關東外海。預估下周一最影響日本關東及東北地區。
賴欣國指出，明天台灣附近吹偏北風，降雨集中迎風面，桃園以北有零星降雨，午後南部、東部以北山區有無後雷陣雨，其中，南部有局部較大雨勢機率。
賴欣國說，下周一至周二，各地多雲到晴，風向轉吹偏東北風，基隆北海岸、東北部地區迎風面有零星降雨，午後南部、中部山區及花東山區有零星短暫陣雨，其中南部山區局部有較大雨勢、清晨也有零星短暫陣雨。
至於下周三到周六環境又轉回偏東風，基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部、中部以北山區有零星短暫陣雨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。